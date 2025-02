Argentina 2008: o ano em que a seleção de Messi despachou o Brasil nas Olimpíadas

A camisa da Argentina de 2008 é muito mais do que uma simples peça de vestuário. É um ícone de uma era marcante na história da seleção albiceleste, um testemunho da paixão e do orgulho que unem milhões de torcedores. Produzida pela Adidas, tamanho GG, a camisa, com seu design clássico e elegante, nas cores celeste e branco, transporta o torcedor para uma época de grandes desafios e conquistas.

continua após a publicidade

➡️ Clique aqui e dê o seu lance nessa camisa da Argentina

O escudo da Albiceleste, imponente no peito, e as duas estrelas, símbolos dos títulos mundiais conquistados, compõem a identidade visual desta camisa icônica. A camisa de 2008 foi utilizada em diversas partidas memoráveis, e é um símbolo da paixão e do orgulho que unem os milhões de argentinos.

O Seu Lance! proporciona a chance de ampliar sua coleção de camisas de futebol lendárias. O uniforme da Argentina pode ser seu: basta acessar o site do Seu Lance!, realizar o cadastro e fazer uma oferta!

continua após a publicidade

Conquistas da Argentina em 2008

O principal título da Albiceleste naquele ano foi nas Olimpíadas de Pequim, batendo o Brasil nas semifinais por um sonoro 3 a 0 - dois de Agüero e um de Riquelme -, e superando a Nigéria na decisão com um gol de cobertura de Ángel Di María.

A equipe principal, porém, não teve grandes atuações para além de amistosos contra México e Escócia. Em seis jogos válidos pelas Eliminatórias para a Copa de 2010, o time só venceu um, contra o Uruguai, por 2 a 1, com gols de Messi e Agüero. Os maus resultados levaram à queda de Alfio Basile e, para o ano seguinte, Diego Maradona assumiria o cargo de técnico até o Mundial.

continua após a publicidade

🌍 SELEÇÃO: ARGENTINA

📆 ANO: 2008

⚽ NOME: -

🔢 NÚMERO: -

💪 TAMANHO: GG

Camisa da Argentina do ano de 2008 (Foto: Reprodução)

Por que participar

Manto. Peita. Pano. Uniforme. Camisa. Não importa como você chama, uma camisa de time carrega o peso de uma história, de uma luta, de uma conquista. Às vezes fica tão pesada, que chega a “envergar o varal”, como dizem.

Ter um manto como esses faz de você um personagem, um sócio dessa história, que fica eternizada por um objeto, feito de linhas e tecido, produzido para jogar futebol, mas que hoje está nas passarelas, nas festas de gala e onde mais você quiser.

Seu Lance!

Sua coleção!

Sua história!

Gostaria de leiloar um item esportivo? Mande um e-mail!

Entre em contato conosco: [email protected]