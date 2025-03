Jogos históricos entre Brasil x Argentina; veja lista

Brasil e Argentina protagonizam uma das rivalidades mais apaixonantes e intensas do futebol mundial. Ao longo de décadas, esses confrontos ultrapassaram as fronteiras continentais e conquistaram o mundo, sempre marcados por muita emoção, grandes jogadores e jogos decisivos em competições importantes. Desde as primeiras disputas, os encontros entre as duas seleções são aguardados com ansiedade pelos fãs do futebol, não apenas na América do Sul, mas globalmente. O Lance! listou os jogos históricos entre Brasil x Argentina.

A história dessa rivalidade é marcada por lendas que vestiram as camisas das duas seleções, contribuindo diretamente para transformar cada confronto em um espetáculo inesquecível. Craques como Pelé, Diego Maradona, Zico, Ronaldo, Romário, Messi e Neymar estão entre os jogadores que elevaram o nível técnico e emocional das partidas, contribuindo para uma narrativa recheada de momentos históricos que seguem vivos na memória dos torcedores.

Ao longo das décadas, os jogos entre Brasil e Argentina moldaram a história do futebol internacional, principalmente em torneios de grande repercussão, como as Copas do Mundo e a Copa América. A seguir, confira cinco confrontos históricos que ilustram perfeitamente a magnitude e intensidade desse clássico sul-americano.

Jogos históricos entre Brasil x Argentina

Copa do Mundo de 1990: Argentina elimina o Brasil (24 de junho de 1990)

Na Itália, durante as oitavas de final, a Argentina derrotou o Brasil por 1 a 0 com gol decisivo de Claudio Caniggia após grande jogada de Diego Maradona. Apesar do domínio brasileiro, uma única jogada argentina mudou o destino da partida, resultando na eliminação da seleção brasileira.

Copa do Mundo de 1974: Brasil vence a Argentina (30 de junho de 1974)

Na Alemanha, pela fase de grupos, o Brasil venceu a Argentina por 2 a 1, em partida marcada por uma disputa intensa, contribuindo para fortalecer ainda mais a rivalidade sul-americana. A vitória ajudou o Brasil a avançar na competição e confirmou sua força no cenário internacional.

Copa do Mundo de 1978: Empate estratégico (18 de junho de 1978)

Durante a Copa de 1978, realizada na Argentina, as equipes empataram em 0 a 0, resultado que acabou sendo fundamental para a Argentina avançar às fases seguintes, culminando em sua primeira conquista mundial. O empate, apesar de equilibrado, gerou controvérsia e ficou marcado na história.

Copa do Mundo de 1982: Vitória brasileira sobre Maradona (2 de julho de 1982)

Na Espanha, o Brasil venceu a Argentina por 3 a 1 na segunda fase do Mundial. Este jogo ficou eternizado pela expulsão de Diego Maradona após uma entrada violenta, mas também por destacar o talento e o domínio da seleção brasileira liderada por Zico, Sócrates e Falcão.

Copa América 2021: Argentina quebra jejum em pleno Maracanã (10 de julho de 2021)

Na final da Copa América de 2021, disputada no Maracanã, a Argentina venceu o Brasil por 1 a 0, com gol decisivo de Ángel Di María. A vitória teve um significado especial, pois encerrou um longo jejum de títulos argentinos e deu a Lionel Messi seu primeiro título importante com a seleção principal.

Esses cinco jogos demonstram a riqueza histórica dessa rivalidade, marcada por grandes atuações, emoções intensas e momentos inesquecíveis. Brasil e Argentina continuam a proporcionar confrontos emocionantes, consolidando esse clássico como um dos maiores espetáculos do futebol mundial.