A história de Palhinha no Cruzeiro: jogos, gols e estatísticas

Foi artilheiro da Copa Libertadores de 1976, com 13 gols, e conquistou vários títulos estaduais e continentais.

No total, jogou entre 434 e 457 partidas, marcando de 145 a 156 gols pelo clube.

Palhinha foi um dos maiores ídolos do Cruzeiro, destacando-se na década de 1970.

A história de Palhinha no Cruzeiro se confunde com a consolidação do clube como potência nacional e continental nos anos 1970. Vanderlei Eustáquio de Oliveira tornou-se referência ofensiva de uma geração histórica e entrou definitivamente para a galeria dos maiores ídolos celestes. O Lance! relembra a história de Palhinha no Cruzeiro.

Revelado pelo próprio Cruzeiro, onde iniciou no futsal antes de migrar para o campo, Palhinha cresceu em meio a um ambiente vencedor. Dividiu elenco com nomes como Dirceu Lopes, Tostão, Nelinho e Raul Plassmann, formando uma das equipes mais fortes do futebol brasileiro na década de 1970.

Sua afirmação ocorreu gradualmente, mas o auge veio na metade da década. Palhinha tornou-se o centroavante titular em campanhas de Campeonato Brasileiro e, principalmente, na Copa Libertadores de 1976, quando liderou o ataque do time campeão. A partir dali, seu nome passou a ser associado de forma definitiva aos maiores momentos da história cruzeirense.

Ao todo, considerando as duas passagens pelo clube, os números variam conforme o critério de contagem, mas sempre o colocam entre os maiores artilheiros e entre os jogadores que mais vestiram a camisa azul.

A história de Palhinha no Cruzeiro

Jogos e gols pelo Cruzeiro

Existem duas linhas principais de estatísticas sobre os números de Palhinha no Cruzeiro, dependendo da inclusão ou não de amistosos.

Versão tradicional, associada ao Almanaque do Cruzeiro e amplamente divulgada:

434 jogos pelo Cruzeiro. 145 gols marcados.

Versão utilizada por parte da imprensa recente:

457 jogos. 156 gols.

Independentemente da contagem adotada, todas as fontes o posicionam como:

7º maior artilheiro da história do Cruzeiro. Um dos jogadores com mais partidas pelo clube, frequentemente citado como o 9º com mais jogos nas listas que utilizam 434 partidas.

A pequena divergência não altera o peso histórico de sua contribuição. Em qualquer levantamento, Palhinha aparece entre os principais nomes da artilharia celeste.

Títulos e campanhas marcantes

A galeria de conquistas de Palhinha no Cruzeiro é ampla e inclui títulos estaduais e o maior troféu continental do clube até então.

Campeonato Mineiro (7 títulos)

1968

1969

1972

1973

1974

1975

1984

Copa Libertadores da América

1976 – primeiro título do Cruzeiro na competição.

Além das taças, participou de campanhas expressivas no Campeonato Brasileiro, com presença destacada nas equipes vice-campeãs de 1974, 1975 e 1976.

Em listas históricas, costuma aparecer com oito títulos relevantes pelo Cruzeiro: sete Campeonatos Mineiros e a Libertadores de 1976.

Artilharias de Palhinha e protagonismo na Libertadores

O ponto máximo da trajetória de Palhinha no Cruzeiro foi a Copa Libertadores de 1976. Ele terminou a competição como artilheiro, com 13 gols em 10 ou 11 partidas, alcançando média próxima de 1,18 gol por jogo — uma das maiores já registradas por um jogador brasileiro em uma única edição do torneio.

Alguns jogos daquela campanha são constantemente lembrados:

Cruzeiro 5 x 4 Internacional – dois gols de Palhinha. Cruzeiro 7 x 1 Alianza Lima – três gols do atacante. Cruzeiro 4 x 1 River Plate – dois gols na primeira final. River Plate 2 x 1 Cruzeiro – um gol na segunda final.

As finais foram disputadas contra o Club Atlético River Plate, e os gols de Palhinha foram determinantes para o título continental. A atuação decisiva nas fases finais consolidou sua imagem como protagonista da campanha mais emblemática da história cruzeirense até então.

Trajetória de Palhinha no clube

Palhinha estreou nos profissionais no fim dos anos 1960. Sua primeira passagem se estendeu até 1977, período em que viveu o auge técnico e conquistou seus principais títulos.

Em 1977, foi vendido ao Sport Club Corinthians Paulista por cerca de 1 milhão de dólares, valor que à época representava uma das maiores transações do futebol brasileiro.

Retornou ao Cruzeiro em 1983 e 1984, conquistando mais um Campeonato Mineiro antes de encerrar sua trajetória no clube. Somadas as duas passagens, chegam-se às contagens de 434 jogos e 145 gols ou 457 jogos e 156 gols, conforme o critério adotado.

Perfil técnico e importância histórica

Posição: atacante, com atuação predominante como centroavante.

Palhinha destacava-se pela técnica apurada, excelente finalização, presença constante na área e grande capacidade de decisão. Era oportunista e eficiente, características que o tornaram referência ofensiva do grande Cruzeiro dos anos 1970.

Seu nome aparece em praticamente todas as listas de maiores jogadores da história do clube, ao lado de Dirceu Lopes, Tostão, Joãozinho, Raul e Nelinho. A combinação de títulos, gols e protagonismo na Libertadores de 1976 sustenta seu estatuto de um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro.