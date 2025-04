Por onde anda Claudio López, ex-jogador da Argentina?

Claudio Javier López, conhecido como "El Piojo", foi um dos atacantes mais velozes e habilidosos da sua geração do futebol sul-americano. Dono de um potente chute de esquerda e com características de atacante versátil, López se destacou tanto em clubes sul-americanos quanto europeus, além de ter uma carreira marcante na Seleção Argentina. O Lance! te conta por onde anda Claudio López.

Começando sua carreira no Racing Club, rapidamente ganhou destaque e logo atravessou o Atlântico para atuar no futebol espanhol, onde viveu o auge da carreira com a camisa do Valencia. Depois, passou por Lazio, América do México, retornou ao Racing e finalizou a carreira com experiências nos Estados Unidos. Mas, após pendurar as chuteiras, muita gente se pergunta: por onde anda Claudio López?

Por onde anda Claudio López?

Desde que se aposentou oficialmente do futebol profissional, Claudio López manteve um perfil discreto em relação à mídia. Apesar de não seguir uma carreira extensa como treinador ou comentarista esportivo, ele segue envolvido com o futebol de forma pontual.

Recentemente, esteve ligado à parte institucional do Colorado Rapids, clube da Major League Soccer (MLS) dos Estados Unidos, onde encerrou sua carreira em 2010. Além disso, participa de eventos beneficentes e jogos de lendas promovidos por clubes como Lazio e Valencia, onde deixou saudades.

Com uma personalidade tranquila, López também tem dedicado seu tempo à vida familiar e a projetos pessoais fora dos holofotes. Em entrevistas esporádicas, demonstra carinho pelo Racing e pelas equipes em que jogou na Europa, sempre reforçando a importância do futebol em sua formação pessoal e profissional.

Clubes em que Claudio López jogou

Claudio López construiu uma carreira internacional de destaque, vestindo camisas de grandes clubes ao redor do mundo.

Racing Club (1992–1996 e 2007–2008)

López iniciou e também retornou ao Racing Club, time que o revelou para o futebol mundial. No início da década de 1990, seu talento chamou a atenção de clubes europeus, impulsionando sua transferência para o Valencia. Anos depois, voltou ao clube argentino para encerrar sua passagem pelo futebol sul-americano.

Valencia (1996–2000)

Foi no Valencia que Claudio López viveu o auge da carreira. Com 72 gols em 182 partidas, foi um dos principais nomes do time que alcançou a final da UEFA Champions League em 1999–2000. Seu entrosamento com Adrian Ilie e atuações decisivas o tornaram ídolo da torcida espanhola.

Lazio (2000–2004)

Contratado por €35 milhões, chegou com grande expectativa ao futebol italiano. Apesar das lesões, teve bons momentos, especialmente na temporada 2002–2003, quando marcou 15 gols na Serie A. Com a Lazio, conquistou a Coppa Italia em 2004.

Club América (2004–2007)

No futebol mexicano, defendeu o América e viveu uma fase bastante produtiva. Foi campeão nacional e também venceu a Liga dos Campeões da CONCACAF, sendo peça importante no setor ofensivo.

MLS – Kansas City Wizards e Colorado Rapids (2008–2010)

Na reta final da carreira, Claudio López migrou para os Estados Unidos, onde jogou por duas equipes: Kansas City Wizards e Colorado Rapids. Apesar da idade, demonstrou qualidade técnica e ajudou a promover a liga, que estava em franca expansão.

Legado de Claudio López

Claudio López deixou um legado de gols importantes, velocidade, dribles e participações marcantes com a camisa da Seleção Argentina. Disputou as Copas do Mundo de 1998 e 2002, somando 55 jogos e 10 gols pela Albiceleste. Seu apelido, "El Piojo", continua lembrado com carinho pelos torcedores.

Com uma carreira de respeito e uma vida tranquila após os gramados, Claudio López segue sendo uma referência de profissionalismo e paixão pelo futebol.