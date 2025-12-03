Primeira camisa do Santos; relembre o uniforme

A troca de cores foi motivada por questões de praticidade e a busca por uma identidade mais forte.

Em 1913, o clube adotou o preto e branco, tornando-se sua identidade visual oficial.

A primeira camisa do Santos, utilizada em 1912, tinha listras verticais em branco e azul celeste.

A história do uniforme do Santos está diretamente ligada à formação do clube e às transformações que moldaram sua identidade visual ao longo das décadas. Fundado em 1912, o Santos começou sua trajetória com um uniforme muito diferente daquele que se tornou conhecido no Brasil e no mundo. Antes das faixas preto e branco, que se tornaram marca registrada do clube e da Era Pelé, a camisa santista trazia listras verticais em branco e azul celeste, uma escolha que refletia simplicidade e uma estética leve, adequada a um time recém-nascido na orla do litoral paulista. O Lance! apresenta a primeira camisa do Santos.

A mudança para o preto e branco só veio alguns anos depois, motivada tanto por questões de praticidade quanto pelo desejo de adotar uma identidade mais forte e marcante. O azul celeste, apesar de elegante, era frágil, desbotava com facilidade e não transmitia a força visual que os dirigentes buscavam. Assim, em 1913, o Santos adotou oficialmente o padrão alvinegro que se tornaria símbolo de conquistas e de uma das maiores dinastias do futebol mundial.

A camisa branca, hoje tão associada à leveza ofensiva do clube, também nasceu cedo e ganhou espaço como opção secundária ainda na década de 1910. Com o tempo, ela se transformaria no uniforme principal, especialmente a partir dos anos 1940, e eternizaria ícones como Pelé, Coutinho, Pepe, Neymar e tantos outros craques.

História da primeira camisa do Santos

A primeira camisa da história do Santos foi utilizada nos primeiros meses após a sua fundação, em 14 de abril de 1912. O clube escolheu listras verticais em branco e azul celeste, acompanhadas de calções e meiões brancos. A combinação era leve, harmônica e destoava do padrão preto e branco adotado posteriormente.

Essa camisa foi usada desde os primeiros amistosos até os campeonatos realizados na região. O uniforme refletia as características dos clubes da época, que priorizavam simplicidade, pouco contraste e tecidos claros para jogos sob o sol forte do litoral.

continua após a publicidade

Entretanto, os diretores rapidamente perceberam problemas práticos:

O azul celeste desbotava muito rápido;

As camisas ficavam manchadas e perdiam vida após poucas lavagens;

O contraste era baixo, dificultando a identificação dos jogadores à distância.

Foi então que, em 1913, apenas um ano após a fundação, o Santos definiu oficialmente um novo padrão de cores, adotando o preto e branco como base da identidade do clube.

Por que o Santos abandonou o azul celeste e adotou o preto e branco

A troca do azul pelo preto não foi apenas uma decisão estética. Ela carregava significados importantes e objetivos claros.

1 . Durabilidade e praticidade

Os uniformes azul celeste sofriam muito com a ação do tempo. O tecido da época absorvia água, suor e poeira com facilidade, causando:

manchas acinzentadas

perda de cor

desgaste rápido

O preto oferecia resistência e uniformidade muito maior.

1 . Identidade visual mais marcante

O preto e branco criava um contraste visual forte, moderno e elegante. Os dirigentes queriam algo que:

fosse facilmente reconhecível

tivesse personalidade própria

destacasse o clube nos campeonatos estaduais

1 . Representação de simplicidade e força

O Santos sempre cultivou história, técnica e simplicidade. As duas cores simbolizavam equilíbrio:

branco: leveza, pureza, jogo ofensivo

preto: força, presença, sobriedade

Essa dualidade acompanharia o clube por toda a sua formação.

Como era a primeira camisa listrada do Santos

O uniforme original era composto por:

listras verticais azul celeste e branco gola simples, geralmente redonda tecido pesado, de algodão calções e meiões brancos

Apesar de elegante, o contraste era suave demais para as necessidades do futebol competitivo. A camisa foi utilizada por um período curto, mas marcou o início da história santista e simbolizou a primeira fase do clube.

A consolidação do uniforme alvinegro

Após a mudança para o preto e branco, o Santos recebeu a identidade visual que carregaria ao longo de sua história. O novo uniforme consistia em:

listras verticais pretas e brancas

calções brancos

meiões brancos

Essa camisa foi usada até os anos 1940, quando o uniforme inteiramente branco passou a ser adotado como principal, enquanto o listrado se tornou opção alternativa.

Com o tempo, a camisa branca se tornou sinônimo de jogo vistoso e ofensivo, especialmente com o time lendário da década de 1960, liderado por Pelé.

A simplicidade visual do uniforme branco refletia a leveza do estilo santista: toque curto, inteligência, improviso e velocidade.

Curiosidades sobre a primeira camisa do Peixe

A primeira camisa azul e branca durou pouco mais de um ano. O preto e branco foi adotado oficialmente em 1913. A camisa toda branca só virou uniforme principal a partir dos anos 1940. Pelé eternizou o uniforme branco, mas também jogou diversas vezes com a camisa listrada. O Santos é um dos poucos clubes do mundo onde o uniforme alternativo (listrado) é tão icônico quanto o titular. A camisa original azul é lembrada até hoje como símbolo dos primeiros passos do clube.

