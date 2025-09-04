Grandes jogos de Brasil x Chile; relembre os mais importantes

Em 1998, Brasil goleou o Chile por 4 a 1 nas oitavas de final.

Em 1962, Brasil venceu o Chile por 4 a 2 na semifinal da Copa do Mundo.

Brasil x Chile tem uma história rica além dos números.

A história de Brasil x Chile vai muito além dos números gerais. Os momentos mais lembrados dessa rivalidade surgem justamente em jogos de mata-mata, quando não há margem para erros. Foram partidas que decidiram classificações em Copas do Mundo, eliminaram seleções favoritas e criaram memórias inesquecíveis para torcedores das duas nações. O Lance! relembra grandes jogos de Brasil x Chile.

O primeiro grande capítulo dessa saga aconteceu em 1962, quando o Chile sediava a Copa do Mundo. Na semifinal, diante de quase 77 mil torcedores em Santiago, o Brasil venceu por 4 a 2 com show de Garrincha e Vavá, garantindo vaga na final e caminhando para o bicampeonato mundial.

Três décadas depois, em 1998, o encontro voltou a acontecer em fase eliminatória. Nas oitavas de final, em Paris, a Seleção Brasileira goleou o Chile por 4 a 1, com dois gols de César Sampaio e dois de Ronaldo, eliminando a dupla Zamorano e Salas, que era o orgulho da Roja naquela geração.

Nos anos seguintes, os confrontos em mata-matas se repetiram. Em 2010 e 2014, novamente nas oitavas de final da Copa do Mundo, o Brasil levou a melhor. Especialmente em 2014, no Mineirão, o drama foi intenso: empate em 1 a 1 no tempo normal e vitória brasileira nos pênaltis, com Júlio César como herói da classificação.

Grandes jogos de Brasil x Chile

Copa do Mundo 1962 – Semifinal em Santiago

Data: 13 de junho de 1962 Local: Estádio Nacional de Santiago (CHI) Placar: Chile 2 x 4 Brasil Gols: Garrincha (2), Vavá (2) – Jorge Toro e Leonel Sánchez para o Chile

Com uma das atuações mais memoráveis de Garrincha, o Brasil calou a torcida chilena e avançou para a final.

Copa do Mundo 1998 – Oitavas de final em Paris e goleada do Brasil

Data: 27 de junho de 1998 Local: Parc des Princes (FRA) Placar: Brasil 4 x 1 Chile Gols: César Sampaio (2), Ronaldo (2) – Marcelo Salas para o Chile

A força ofensiva da Seleção garantiu uma vitória tranquila, com destaque para a dupla Ronaldo e Rivaldo.

Copa do Mundo 2010 – Oitavas de final em Joanesburgo

Data: 28 de junho de 2010 Local: Ellis Park (RSA) Placar: Brasil 3 x 0 Chile Gols: Juan, Luís Fabiano e Robinho

Sob o comando de Dunga, a Seleção dominou do início ao fim e carimbou vaga nas quartas.

Copa do Mundo 2014 – Oitavas de final no Mineirão

Data: 28 de junho de 2014 Local: Estádio Mineirão (BRA) Placar: Brasil 1 x 1 Chile (Brasil venceu por 3 a 2 nos pênaltis) Gols: David Luiz – Alexis Sánchez

Um dos duelos mais dramáticos da história recente: o Chile chegou a acertar a trave com Pinilla nos acréscimos da prorrogação, mas o Brasil avançou graças à atuação inspirada do goleiro Júlio César na disputa de pênaltis.