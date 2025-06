Brasil e Equador têm trajetórias bem diferentes no futebol sul-americano, e o confronto direto entre as duas seleções reflete esse abismo técnico e histórico. Com amplo domínio brasileiro, o duelo é marcado por vitórias consistentes da Seleção Canarinho, sobretudo em solo nacional. Desde o primeiro encontro, o Brasil venceu 28 dos 36 jogos disputados, sofreu apenas duas derrotas e mantém invencibilidade em casa. O Lance! apresenta as estatísticas de Brasil x Equador.

A seguir, veja o raio-x completo dos confrontos entre Brasil e Equador em diferentes competições, locais e momentos da história do futebol.

Brasil x Equador: saiba o retrospecto da Seleção

Números gerais do confronto

Total de jogos: 36 Vitórias do Brasil: 28 (78%) Empates: 6 (17%) Vitórias do Equador: 2 (6%) Gols marcados pelo Brasil: 99 Gols marcados pelo Equador: 24 Média de gols do Brasil por jogo: 2,75 Média de gols sofridos pelo Brasil por jogo: 0,67

A ampla superioridade brasileira se mantém tanto em jogos oficiais quanto em amistosos. O Brasil marcou em 89% dos confrontos e sofreu gols em apenas 53% deles. A maior sequência de vitórias seguidas da Seleção é de 7 jogos, e o maior período invicto chegou a 20 partidas.

Confrontos por competição

Eliminatórias para a Copa do Mundo (CONMEBOL) – 13 jogos

Vitórias do Brasil: 8

8 Empates: 3

3 Vitórias do Equador: 2

Mesmo com um histórico equilibrado nos jogos disputados no Equador, o Brasil se impôs em casa com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias.

Copa América – 15 jogos - Vantagem do Brasil

Vitórias do Brasil: 12

12 Empates: 3

3 Vitórias do Equador: 0

O Equador jamais venceu o Brasil em jogos de Copa América. A Seleção Brasileira acumula goleadas históricas e grande superioridade nos torneios continentais.

Amistosos – 8 jogos

Vitórias do Brasil: 8

8 Empates: 0

0 Vitórias do Equador: 0

Nos amistosos, a vantagem brasileira é absoluta. Nenhum empate e nenhuma derrota.

Brasil como mandante

Jogos em casa: 14

14 Vitórias do Brasil: 13

13 Empates: 1

1 Derrotas: 0

No território brasileiro, o Equador nunca venceu. O Brasil tem um aproveitamento impressionante de 93% de vitórias jogando em casa. Isso inclui partidas por Eliminatórias, Copa América e amistosos.

Maior vitória em casa do Brasil:

5 a 0 – Brasil x Equador, Copa América 1983

5 a 0 – Brasil x Equador, Eliminatórias para a Copa de 2010

Equador como mandante

Jogos no Equador: 9

9 Vitórias do Equador: 2

2 Empates: 3

3 Vitórias do Brasil: 4

Jogando em casa, o Equador conseguiu suas únicas vitórias no confronto, ambas por 1 a 0 e válidas pelas Eliminatórias. Ainda assim, o Brasil venceu quase metade dos jogos em solo equatoriano.

Maior vitória do Brasil fora de casa:

6 a 0 – Equador x Brasil, amistoso em 1981

Vitórias do Equador:

1 a 0 – Eliminatórias da Copa de 2002

1 a 0 – Eliminatórias da Copa de 2006

Confrontos em campo neutro

Jogos em campo neutro: 13

13 Vitórias do Brasil: 11

11 Empates: 2

2 Derrotas: 0

Esses jogos aconteceram, principalmente, em edições da Copa América realizadas fora de Brasil e Equador. Em campo neutro, o domínio brasileiro permanece intacto.

Maior goleada em campo neutro:

9 a 1 – Brasil x Equador, Copa América de 1949

Último jogo

06/09/2024 – Brasil 1 x 0 Equador (Eliminatórias) Estádio: Couto Pereira, Curitiba Gol: Rodrygo

Próximo confronto:

05/06/2025 – Equador x Brasil (Eliminatórias)

Local: Estadio Monumental Banco Pichincha, em Guayaquil

Esse próximo jogo poderá marcar a primeira vitória brasileira em território equatoriano pelas Eliminatórias desde 2009.

Resultados típicos do duelo