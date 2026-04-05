Substituições na lista final só são permitidas em caso de lesões ou doenças severas comprovadas.

As listas finais devem ser enviadas até 30 de maio de 2026, após a liberação dos atletas no dia 25 de maio.

Cada seleção pode convocar até 26 jogadores para a Copa do Mundo de 2026.

O ciclo preparatório para a Copa do Mundo de 2026, organizada conjuntamente pelos Estados Unidos, Canadá e México, representa o ápice do planejamento esportivo mundial. Com o torneio agendado para ocorrer no verão norte-americano, entre 11 de junho e 19 de julho, a convocação das 48 seleções participantes deixa de ser uma mera escolha tática e se transforma em um complexo quebra-cabeça regulatório e físico. Para a comissão técnica do Brasil e de todos os seus rivais, a definição de quem viajará para a América do Norte baseia-se em um monitoramento exaustivo de quatro anos, exigindo alta minutagem nas ligas e extrema resistência muscular.​ O Lance! explica tudo sobre a Convocação da Copa do Mundo 2026.

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Após intensos debates sobre as exigências físicas geradas pelo novo formato expandido do torneio — que agora poderá submeter os finalistas a até oito jogos — a Fifa estabeleceu suas normativas definitivas. Atendendo em grande parte ao apelo das federações internacionais para facilitar o rodízio e evitar o desgaste excessivo em viagens intercontinentais, a entidade manterá a possibilidade de usar o formato estendido na montagem das equipes. Ao invés dos tradicionais 23 inscritos, as comissões poderão levar até 26 jogadores para a competição.

O caminho até essa definição ocorre de forma escalonada. Antes de fechar os nomes que embarcam para as sedes definitivas, cada federação nacional deve protocolar uma lista provisória consideravelmente maior junto à Fifa, abrigando entre 35 e 55 jogadores. A burocracia é severa: todos os atletas que eventualmente ingressarem na escalação final, salvo em raras comprovações médicas de última hora, precisam constar obrigatoriamente neste amplo espectro de avaliação inicial.​

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Para resguardar os jogadores, a entidade definiu que o dia 24 de maio de 2026 marcará o encerramento das competições de clubes em todo o planeta para atletas selecionados. Isso significa que no dia 25 de maio todos os convocáveis deverão estar livres e à disposição das confederações nacionais para o período de treinos exclusivos. As únicas exceções concedidas serão aos atletas que eventualmente disputarem finais de competições continentais de clubes, que terão até 30 de maio para se apresentarem.​

A reta final de observação exige confrontos de altíssima intensidade. Durante a última janela disponível, as seleções de ponta usarão amistosos táticos contra os melhores do mundo para testar o limite de seus jogadores prováveis, consolidando o núcleo do time e utilizando a tecnologia de dados para escolher com quem preencherão as poucas vagas flutuantes do plantel.

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Convocação da Copa do Mundo 2026

O calendário de liberação oficial e o prazo final em maio

A complexidade para a convocação da Copa do Mundo 2026 e para equilibrar as diferentes preparações físicas levou a Fifa a traçar um cronograma imutável para o Mundial. A determinação global obriga todas as principais ligas e clubes de futebol a liberarem seus profissionais no dia 25 de maio de 2026, com raríssimas isenções para quem disputa decisões continentais que se encerram dias depois.​

Essa paralisação aciona a etapa burocrática definitiva da competição. As confederações têm até o dia 30 de maio de 2026, uma data limite rígida, para submeter suas listas finais à federação internacional. Esse marco encerra as especulações de forma definitiva e dá o pontapé inicial aos períodos de concentração fechada nos Estados Unidos, México e Canadá.

Encerramento das ligas: Os clubes devem obrigatoriamente finalizar o uso de jogadores listados em 24 de maio de 2026.​

Os clubes devem obrigatoriamente finalizar o uso de jogadores listados em 24 de maio de 2026.​ A apresentação: O período de descanso, apresentação e treinamentos exclusivos com as seleções começa no dia 25 de maio.​

O período de descanso, apresentação e treinamentos exclusivos com as seleções começa no dia 25 de maio.​ Fechamento do elenco: O dia 30 de maio de 2026 é o prazo fatal estipulado pela Fifa para a entrega da lista dos atletas que disputarão o Mundial.

Normativas da Fifa para convocação e o limite de até 26 jogadores

A flexibilidade de manter a delegação em até 26 jogadores ajuda as equipes a evitar apagões táticos diante da exaustão do evento, mas exige total adesão às normas do campeonato. A entidade permite que a lista oficial traga, no mínimo, 23 atletas e alcance o limite máximo das 26 vagas estipuladas. A principal condição imposta é a defesa rigorosa do gol: cada relação deve incluir, sem exceções, pelo menos três goleiros de ofício.

Assim que os times protocolarem seus elencos no dia 30 de maio, a tolerância a trocas cai drasticamente. Substituições não são permitidas por motivos táticos, comportamentais ou oscilação de rendimento. As únicas trocas autorizadas precisam derivar de lesões traumáticas ou doenças severas comprovadas, validadas exclusivamente pelos médicos da Fifa. Se a fatalidade for atestada, a seleção tem até o limite de 24 horas antes do apito inicial de seu jogo de estreia para convocar um substituto listado na pré-lista inicial de 55 nomes.

A margem de convocação: Os técnicos definirão suas listas dentro da janela final de 23 a 26 jogadores profissionais.x​ Posições obrigatórias: Independentemente da tática adotada, toda nação é forçada a convocar, no mínimo, três goleiros.x​ Substituições extremas: Alterações posteriores a maio só ocorrem por lesão comprovada, com troca autorizada até 24 horas antes do jogo de estreia do respectivo país.​

O peso da análise de dados e os amistosos de março para a convocação final

O núcleo dos times — geralmente cerca de 18 nomes já carimbados pela confiança do treinador — costuma chegar às vésperas do torneio com passaporte garantido através das Eliminatórias. Contudo, as seis ou oito vagas remanescentes geram disputas abertas que a ciência de dados e a performance prática tentarão resolver. O verdadeiro filtro final será a rodada de testes agendada para março de 2026, a última janela antes do fechamento das ligas.

As potências do futebol organizarão encontros de altíssimo calibre na América do Norte para simular o rigor das fases finais. A análise de desempenho nesse período superará a técnica pura com a bola nos pés. As comissões focarão implacavelmente em métricas avançadas extraídas dos jogadores em campo: resistência muscular à maratona de deslocamentos e fuso-horários, taxa de recuperação metabólica e tempo de reação defensiva sob forte calor e pressão territorial. É o pacote de robustez atlética revelado nesses últimos amistosos preparatórios que preencherá, efetivamente, as cadeiras do fundo do ônibus em direção à Copa do Mundo.