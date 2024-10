Impedimento no tiro de meta: o que a regra diz sobre isso?

Impedimento no tiro de meta? Entenda o que a Regra 11 nos diz. (Foto: Alexandre Lago/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/10/2024 - 17:41 • São Paulo

No futebol, a aplicação da regra do impedimento é fundamental para manter o equilíbrio do jogo. No entanto, existem algumas exceções importantes em que a regra do impedimento não se aplica. Uma das principais situações é o tiro de meta. Entender como o impedimento no tiro de meta funciona ajuda a esclarecer as nuances das regras e contribui para uma melhor compreensão do jogo.

Como funciona o impedimento no tiro de meta?

No futebol, o impedimento ocorre quando um jogador está mais próximo da linha de gol adversária do que o penúltimo jogador da equipe oponente no momento em que a bola é passada para ele. No entanto, a Regra 11, que trata do impedimento, estabelece que a infração não é aplicável em determinadas situações específicas, como o tiro de meta.

Ao contrário de outras jogadas em que a posição do jogador é avaliada para determinar o impedimento, no tiro de meta a regra é clara: não há impedimento. Isso significa que um jogador pode estar à frente de todos os adversários e ainda assim receber a bola diretamente do goleiro ou de outro jogador do mesmo time que executa o tiro de meta, sem que seja marcada a infração.

O que é o tiro de meta e por que o impedimento não se aplica?

O tiro de meta é uma forma de reiniciar o jogo após a bola sair pela linha de fundo, tendo sido tocada por último por um jogador da equipe atacante, sem que um gol tenha sido marcado. O tiro de meta é geralmente executado pelo goleiro, mas qualquer jogador da equipe pode realizá-lo.

De acordo com a Regra 16 do futebol, a bola está em jogo assim que é chutada e se move claramente. Após esse movimento, qualquer jogador pode receber a bola, independentemente de sua posição em relação aos adversários. Esta exceção existe para facilitar o reinício do jogo e evitar interrupções, permitindo que a equipe defensiva distribua a bola para seus companheiros sem a preocupação com a regra de impedimento.

Outras situações em que o impedimento não é aplicável

Além do tiro de meta, existem outras situações em que o impedimento não se aplica. Estas incluem:

Arremesso lateral : assim como no tiro de meta, um jogador pode receber a bola diretamente de um arremesso lateral sem que haja impedimento, independentemente de sua posição no campo.

: assim como no tiro de meta, um jogador pode receber a bola diretamente de um arremesso lateral sem que haja impedimento, independentemente de sua posição no campo. Escanteio: no momento do escanteio, o jogador que recebe a bola também está isento de impedimento, o que dá à equipe atacante maior liberdade para realizar jogadas ofensivas.

A importância de entender a regra

Compreender o impedimento nesse lance é essencial para jogadores, técnicos e fãs. Essa exceção permite que o jogo flua de forma mais natural, principalmente para a equipe defensiva que deseja reiniciar o jogo com rapidez e segurança. Ao não aplicar o impedimento nessa situação, as regras do futebol incentivam uma estratégia de jogo mais dinâmica, favorecendo uma rápida transição da defesa para o ataque.

O que acontece se o jogador se posiciona em impedimento após o tiro de meta?

É importante lembrar que a regra do impedimento no tiro de meta só é válida no momento em que a bola é recebida diretamente desse lance. Após o controle inicial da bola, a regra do impedimento volta a valer nas jogadas subsequentes. Se um jogador, após receber a bola no tiro de meta, fizer um passe para um companheiro que esteja em posição de impedimento, então o árbitro poderá marcar a infração.