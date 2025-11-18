Nas Eliminatórias Europeias, cinco seleções garantem vaga na Copa do Mundo
Áustria, Bélgica, Escócia, Espanha e Suíça garantiram vaga no Mundial
Ao fim da terça-feira (18) da décima e última rodada das Eliminatórias Europeias, Áustria, Bélgica, Escócia, Espanha e Suíça garantiram vaga na Copa do Mundo de 2026. Os destaques da rodada ficaram com os confrontos diretos, que classificaram os austríacos e os escoceses, dentro de casa. Já em Liege, os belgas golearam Liechtenstein para consolidar a festa da vaga ao Mundial.
Empate e festa em Viena
No Grupo H, a briga pela classificação foi digna de decisão. Jogando fora de casa, a Bósnia e Herzegovina precisava vencer a Áustria para se classificar diretamente ao Mundial — qualquer outro resultado deixaria os austríacos com a vaga. A tensão do confronto ficou clara desde o início. Aos 12 minutos, após cobrança de escanteio mal afastada, Tabakovic marcou de cabeça e colocou a Bósnia na frente. O gol aumentou a pressão sobre a Áustria, que passou a atacar mais, mas encontrou uma defesa extremamente sólida do outro lado. Mesmo assim, os bósnios continuaram levando perigo em contra-ataques.
No segundo tempo, a Bósnia adotou postura mais conservadora, fechando-se para proteger o resultado histórico. Porém, a pressão austríaca aumentou consideravelmente na reta final. E foi justamente nos minutos decisivos que veio o baque: após rebote do goleiro, Gregoritsch completou para as redes e empatou o jogo, garantindo a classificação da Áustria para a Copa do Mundo.
O empate, embora amargo para os bósnios, selou a vaga austríaca e encerrou uma das disputas mais emocionantes desta fase das Eliminatórias.
Goleada belga
No Estádio Maurice Dufrasne, em Liege, a Bélgica não tomou conhecimento de Liechtenstein e goleou por 7 a 0. Com gols de Hans Vanaken, Jérémy Doku (2x), Brandon Mechele, Alexis Saelemaekers e Charles De Ketelaere (2x), os belgas confirmaram a liderança do Grupo J, com 18 pontos, contra 16 de País de Gales, que goleou a Macedônia do Norte por 7 a 1 e se classificou na repescagem europeia.
A Bélgica retorna à Copa do Mundo pela quarta vez consecutiva e busca apagar a última campanha, quando caíram na fase de grupos, em 2022. Com poucos jogadores que estavam presente em 2018, quando ficaram na terceira colocação, a nova "Geração Belga" conta com jogadores jovens, mas presentes em grandes palcos, como Jérémy Doku, do Manchester City.
Emoção em Glasgow
Em confronto direto no Hampden Park, em Glasgow, a Escócia derrotou a Dinamarca por 3 a 2, em um jogaço. Os escoceses abriram o placar com gol de Scott McTominay, que pegou de bicicleta, mas, na segunda etapa, Rasmus Hojlund empatou de pênalti. Minutos depois, Kristensen complicou a vida dos dinamarqueses ao ser expulso e, na sequência, Lawrence Shankland devolveu a vantagem ao time da casa.
Porém, mesmo com um a menos, a Dinamarca empatou o duelo na reta final, com Patrick Dorgu, resultado que classificaria os visitantes. Mas, nos acréscimos, Kieran Tierney chutou de fora da área e marcou um golaço à Escócia. No último lance, Kenny McLean aproveitou que Kasper Schimeichel estava fora do gol e, do meio de campo, marcou o quarto gol escocês e garantiu o país na Copa do Mundo, a primeira desde 1998. Já os dinamarqueses irão à repescagem.
Espanha confirma vaga
A Espanha entrou na rodada final com cenário amplamente favorável. Líder do grupo E, a Roja só perderia a primeira posição se fosse derrotada pela Turquia e ainda visse os turcos tirarem uma diferença de 14 gols no saldo — algo praticamente impossível. Por isso, mesmo um tropeço não mudaria o destino da equipe de Luis de la Fuente. Ainda assim, a seleção entrou em campo com postura dominante.
Logo aos quatro minutos, Dani Olmo abriu o placar após jogada construída pelo setor esquerdo, deixando a Espanha ainda mais confortável na disputa por um lugar no Mundial. Com a vantagem, o ritmo espanhol caiu, permitindo que a Turquia crescesse no jogo. A recompensa veio perto do intervalo, quando Deniz Gül aproveitou vacilo defensivo e empatou a partida.
A virada turca no início do segundo tempo, com gol de Özcan, trouxe um susto inesperado. O resultado colocava fim a uma invencibilidade de 30 jogos oficiais da Roja. Mas a resposta não demorou: Mikel Oyarzabal marcou o empate pouco depois, devolvendo tranquilidade e assegurando tanto a vaga quanto a manutenção da longa série invicta, agora igualando o recorde da Itália.
Suíça na Copa do Mundo
Fora de casa, a Suíça empatou com Kosovo e consolidou a vaga à Copa do Mundo de 2026, a sexta participação consecutiva. No duelo, os suíços saíram na frente com Ruben Vargas, já no segundo tempo. Minutos depois, Florent Muslija igualou o placar e deu números finais a partida. Sem a vaga direta, a seleção kosovar vai à repescagem, a primeira da história do país que conseguiu independência da Sérvia em 2008.
Outros resultados
- Romênia 7x1 San Marino
- Bielorrússia 0x0 Grécia
- Bulgária 2x1 Geórgia
- Suécia 1x1 Eslovênia
Seleções da Europa classificadas para a Copa do Mundo
Antes de terça-feira (18), Inglaterra, França, Croácia, Portugal, Alemanha, Holanda e Noruega já haviam garantido lugar no Mundial. Agora, juntam-se a elas Áustria, Bélgica, Escócia, Espanha e Suíça.
Enquanto isso, Itália, Suécia, Albânia, Tchéquia, Romênia, Irlanda, Ucrânia, País de Gales, Eslováquia, Kosovo, Dinamarca, Turquia, Polônia, Bôsnia, Macdônia do Norte e Irlanda do Norte já têm presença confirmada na repescagem continental, marcada para março de 2026, que distribuirá quatro lugares para a Copa.
Todas as seleções classificadas à Copa do Mundo de 2026
- Canadá (país-sede)
- Estados Unidos (país-sede)
- México (país-sede)
- Brasil (América do Sul)
- Equador (América do Sul)
- Uruguai (América do Sul)
- Colômbia (América do Sul)
- Paraguai (América do Sul)
- Argentina (América do Sul)
- Japão (Ásia)
- Irã (Ásia)
- Uzbequistão (Ásia)
- Coreia do Sul (Ásia)
- Jordânia (Ásia)
- Austrália (Ásia)
- Catar (Ásia)
- Arábia Saudita (Ásia)
- Nova Zelândia (Oceania)
- Marrocos (África)
- Tunísia (África)
- Egito (África)
- Argélia (África)
- Gana (África)
- Cabo Verde (África)
- África do Sul (África)
- Costa do Marfim (África)
- Senegal (África)
- Inglaterra (Europa)
- França (Europa)
- Croácia (Europa)
- Portugal (Europa)
- Noruega (Europa)
- Alemanha (Europa)
- Holanda (Europa)
- Áustria (Europa)
- Bélgica (Europa)
- Escócia (Europa)
- Espanha (Europa)
- Suíça (Europa)
