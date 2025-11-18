menu hamburguer
joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
6e771dd9-b226-4729-869e-da978b8e27f6_IMG-20250103-WA0000-aspect-ratio-1024-1024
Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/11/2025
19:46
A Espanha se classificou à Copa do Mundo de 2026 (Foto: CRISTINA QUICLER / AFP)
imagem cameraA Espanha se classificou à Copa do Mundo de 2026 (Foto: CRISTINA QUICLER / AFP)
Ao fim da terça-feira (18) da décima e última rodada das Eliminatórias Europeias, Áustria, Bélgica, Escócia, Espanha e Suíça garantiram vaga na Copa do Mundo de 2026. Os destaques da rodada ficaram com os confrontos diretos, que classificaram os austríacos e os escoceses, dentro de casa. Já em Liege, os belgas golearam Liechtenstein para consolidar a festa da vaga ao Mundial.

Empate e festa em Viena

No Grupo H, a briga pela classificação foi digna de decisão. Jogando fora de casa, a Bósnia e Herzegovina precisava vencer a Áustria para se classificar diretamente ao Mundial — qualquer outro resultado deixaria os austríacos com a vaga. A tensão do confronto ficou clara desde o início. Aos 12 minutos, após cobrança de escanteio mal afastada, Tabakovic marcou de cabeça e colocou a Bósnia na frente. O gol aumentou a pressão sobre a Áustria, que passou a atacar mais, mas encontrou uma defesa extremamente sólida do outro lado. Mesmo assim, os bósnios continuaram levando perigo em contra-ataques.

No segundo tempo, a Bósnia adotou postura mais conservadora, fechando-se para proteger o resultado histórico. Porém, a pressão austríaca aumentou consideravelmente na reta final. E foi justamente nos minutos decisivos que veio o baque: após rebote do goleiro, Gregoritsch completou para as redes e empatou o jogo, garantindo a classificação da Áustria para a Copa do Mundo.

O empate, embora amargo para os bósnios, selou a vaga austríaca e encerrou uma das disputas mais emocionantes desta fase das Eliminatórias.

A Áustria se classificou à Copa do Mundo de 2026 (Foto: Joe Klamar / AFP)
A Áustria se classificou à Copa do Mundo de 2026 (Foto: Joe Klamar / AFP)

Goleada belga

No Estádio Maurice Dufrasne, em Liege, a Bélgica não tomou conhecimento de Liechtenstein e goleou por 7 a 0. Com gols de Hans Vanaken, Jérémy Doku (2x), Brandon Mechele, Alexis Saelemaekers e Charles De Ketelaere (2x), os belgas confirmaram a liderança do Grupo J, com 18 pontos, contra 16 de País de Gales, que goleou a Macedônia do Norte por 7 a 1 e se classificou na repescagem europeia.

A Bélgica retorna à Copa do Mundo pela quarta vez consecutiva e busca apagar a última campanha, quando caíram na fase de grupos, em 2022. Com poucos jogadores que estavam presente em 2018, quando ficaram na terceira colocação, a nova "Geração Belga" conta com jogadores jovens, mas presentes em grandes palcos, como Jérémy Doku, do Manchester City.

A Bélgica se classificou à Copa do Mundo de 2026 (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)
A Bélgica se classificou à Copa do Mundo de 2026 (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)

Emoção em Glasgow

Em confronto direto no Hampden Park, em Glasgow, a Escócia derrotou a Dinamarca por 3 a 2, em um jogaço. Os escoceses abriram o placar com gol de Scott McTominay, que pegou de bicicleta, mas, na segunda etapa, Rasmus Hojlund empatou de pênalti. Minutos depois, Kristensen complicou a vida dos dinamarqueses ao ser expulso e, na sequência, Lawrence Shankland devolveu a vantagem ao time da casa.

Porém, mesmo com um a menos, a Dinamarca empatou o duelo na reta final, com Patrick Dorgu, resultado que classificaria os visitantes. Mas, nos acréscimos, Kieran Tierney chutou de fora da área e marcou um golaço à Escócia. No último lance, Kenny McLean aproveitou que Kasper Schimeichel estava fora do gol e, do meio de campo, marcou o quarto gol escocês e garantiu o país na Copa do Mundo, a primeira desde 1998. Já os dinamarqueses irão à repescagem.

A Escócia se classificou à Copa do Mundo de 2026 (Foto: ANDY BUCHANAN / AFP)
A Escócia se classificou à Copa do Mundo de 2026 (Foto: ANDY BUCHANAN / AFP)

Espanha confirma vaga

A Espanha entrou na rodada final com cenário amplamente favorável. Líder do grupo E, a Roja só perderia a primeira posição se fosse derrotada pela Turquia e ainda visse os turcos tirarem uma diferença de 14 gols no saldo — algo praticamente impossível. Por isso, mesmo um tropeço não mudaria o destino da equipe de Luis de la Fuente. Ainda assim, a seleção entrou em campo com postura dominante.

Logo aos quatro minutos, Dani Olmo abriu o placar após jogada construída pelo setor esquerdo, deixando a Espanha ainda mais confortável na disputa por um lugar no Mundial. Com a vantagem, o ritmo espanhol caiu, permitindo que a Turquia crescesse no jogo. A recompensa veio perto do intervalo, quando Deniz Gül aproveitou vacilo defensivo e empatou a partida.

A virada turca no início do segundo tempo, com gol de Özcan, trouxe um susto inesperado. O resultado colocava fim a uma invencibilidade de 30 jogos oficiais da Roja. Mas a resposta não demorou: Mikel Oyarzabal marcou o empate pouco depois, devolvendo tranquilidade e assegurando tanto a vaga quanto a manutenção da longa série invicta, agora igualando o recorde da Itália.

A Espanha se classificou à Copa do Mundo de 2026 (Foto: CRISTINA QUICLER / AFP)
A Espanha se classificou à Copa do Mundo de 2026 (Foto: CRISTINA QUICLER / AFP)

Suíça na Copa do Mundo

Fora de casa, a Suíça empatou com Kosovo e consolidou a vaga à Copa do Mundo de 2026, a sexta participação consecutiva. No duelo, os suíços saíram na frente com Ruben Vargas, já no segundo tempo. Minutos depois, Florent Muslija igualou o placar e deu números finais a partida. Sem a vaga direta, a seleção kosovar vai à repescagem, a primeira da história do país que conseguiu independência da Sérvia em 2008.

Outros resultados

  • Romênia 7x1 San Marino
  • Bielorrússia 0x0 Grécia
  • Bulgária 2x1 Geórgia
  • Suécia 1x1 Eslovênia

Seleções da Europa classificadas para a Copa do Mundo

Antes de terça-feira (18), Inglaterra, França, Croácia, Portugal, Alemanha, Holanda e Noruega já haviam garantido lugar no Mundial. Agora, juntam-se a elas Áustria, Bélgica, Escócia, Espanha e Suíça.

Enquanto isso, Itália, Suécia, Albânia, Tchéquia, Romênia, Irlanda, Ucrânia, País de Gales, Eslováquia, Kosovo, Dinamarca, Turquia, Polônia, Bôsnia, Macdônia do Norte e Irlanda do Norte já têm presença confirmada na repescagem continental, marcada para março de 2026, que distribuirá quatro lugares para a Copa.

Todas as seleções classificadas à Copa do Mundo de 2026

    1.
  1. Canadá (país-sede)
    2. 2.
  2. Estados Unidos (país-sede)
    3. 3.
  3. México (país-sede)
    4. 4.
  4. Brasil (América do Sul)
    5. 5.
  5. Equador (América do Sul)
    6. 6.
  6. Uruguai (América do Sul)
    7. 7.
  7. Colômbia (América do Sul)
    8. 8.
  8. Paraguai (América do Sul)
    9. 9.
  9. Argentina (América do Sul)
    10. 10.
  10. Japão (Ásia)
    11. 11.
  11. Irã (Ásia)
    12. 12.
  12. Uzbequistão (Ásia)
    13. 13.
  13. Coreia do Sul (Ásia)
    14. 14.
  14. Jordânia (Ásia)
    15. 15.
  15. Austrália (Ásia)
    16. 16.
  16. Catar (Ásia)
    17. 17.
  17. Arábia Saudita (Ásia)
    18. 18.
  18. Nova Zelândia (Oceania)
    19. 19.
  19. Marrocos (África)
    20. 20.
  20. Tunísia (África)
    21. 21.
  21. Egito (África)
    22. 22.
  22. Argélia (África)
    23. 23.
  23. Gana (África)
    24. 24.
  24. Cabo Verde (África)
    25. 25.
  25. África do Sul (África)
    26. 26.
  26. Costa do Marfim (África)
    27. 27.
  27. Senegal (África)
    28. 28.
  28. Inglaterra (Europa)
    29. 29.
  29. França (Europa)
    30. 30.
  30. Croácia (Europa)
    31. 31.
  31. Portugal (Europa)
    32. 32.
  32. Noruega (Europa)
    33. 33.
  33. Alemanha (Europa)
    34. 34.
  34. Holanda (Europa)
    35. 35.
  35. Áustria (Europa)
    36. 36.
  36. Bélgica (Europa)
    37. 37.
  37. Escócia (Europa)
    38. 38.
  38. Espanha (Europa)
    39. 39.
  39. Suíça (Europa)

