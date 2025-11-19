Ao fim da terça-feira (18) Panamá, Curaçao e Haiti garantiram vaga na Copa do Mundo de 2026, em duelos pela sexta e última rodada das Eliminatórias da Concacaf. Os destaques da rodada ficaram com os curaçauenses e haitianos, que irão disputar o Mundial, um sendo de forma inédita e outro após 52 anos. Já Jamaica e Suriname irão à repescagem internacional.

Sem México, Estados Unidos e Canadá, já garantidas por serem os países-sede, outras seleções que não disputaram o Mundial nos últimos anos, tiveram uma maior oportunidade de garantir vaga na competição que será realizada no ano seguinte.

Curaçao

Curaçao protagonizou o resultado mais emblemático da última rodada. A equipe empatou fora de casa com a favorita Jamaica e assegurou a liderança do Grupo B, garantindo presença inédita em Copas. O território autônomo do Reino dos Países Baixos, com pouco mais de 150 mil habitantes, se torna a menor nação da história a disputar um Mundial. Do outro lado, os jamaicanos irão à Repescagem Mundial, em busca de uma das seis vagas restantes.

Haiti

Enquanto isso, o Haiti voltou a um Mundial depois de 52 anos. A seleção venceu a Nicarágua por 2 a 0 atuando em Curaçao — já que não pode mandar jogos em casa por conta da violência — e contou com o empate entre Honduras e Costa Rica. O triunfo e o contexto reforçam o caráter histórico da classificação, recolocando o país caribenho no maior palco do futebol depois de mais de cinco décadas. A última e única participação do Haiti na Copa do Mundo foi em 1974, quando foi eliminada ainda na fase de grupos.

Panamá

No Grupo A, o Panamá confirmou o favoritismo e voltou a garantir vaga direta após campanha consistente. A equipe venceu El Salvador por 3 a 0 e alcançou 12 pontos, retomando a liderança graças à derrota do Suriname para a Guatemala, que ficou com a vaga na repescagem. Será a segunda participação panamenha em Copas, depois de estrear no Mundial de 2018.

Seleção do Panamá estará na Copa do Mundo de 2026 (Foto: EDUARDO MUNOZ / AFP)

Repescagem Mundial

Jamaica e Suriname irão disputar uma das duas vagas disponíveis na Repescagem Mundial, que reúne seleções de cinco confederações. Serão:

1 . América do Sul: Bolívia 2 . Ásia: Iraque 3 . África: República Democrática do Congo 4 . Oceania: Nova Caledônia 5 . América do Norte e Central: Jamaica e Suriname

O formato prevê que os dois melhores no ranking da Fifa avancem diretamente às finais. Os outros quatro times fazem semifinais, definidas por sorteio. Os vencedores enfrentam as duas seleções já classificadas para a fase decisiva, em partidas únicas que irão determinar os dois últimos representantes do Mundial.

Os confrontos serão disputados entre 23 e 31 de março de 2026, em um dos países-sede da Copa – Estados Unidos, Canadá ou México – funcionando também como teste operacional para a organização do torneio.

