A história de Giovanni no Santos; jogos, gols e estatísticas

Foi apelidado de "Messias" após atuar de forma destacada em 1995, levando o Santos ao vice-campeonato no Brasileiro.

Giovanni teve três passagens pelo Santos: 1994-1996, 2005-2006 e 2010.

Giovanni Silva de Oliveira, conhecido simplesmente como Giovanni, é um dos maiores ídolos da história recente do Santos Futebol Clube. Dono de técnica refinada, visão de jogo e grande capacidade de finalização, o meia-atacante marcou época principalmente na década de 1990. O Lance! relembra a história de Giovanni no Santos.

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Alto, canhoto e extremamente habilidoso, Giovanni se destacava pela capacidade de organizar o jogo ofensivo e também decidir partidas com gols importantes. Seu estilo clássico e a liderança em campo fizeram com que rapidamente conquistasse a torcida santista.

O auge de sua primeira passagem aconteceu em 1995, quando conduziu o Santos a uma campanha histórica no Campeonato Brasileiro. As atuações daquele time renderam ao jogador um apelido que se tornaria eterno na Vila Belmiro: "Messias".

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Somando três passagens pelo clube ao longo da carreira, Giovanni construiu uma trajetória marcante e consolidou seu nome entre os grandes ídolos do Santos.

A história de Giovanni no Santos

Giovanni teve três passagens pelo Santos ao longo da carreira. A primeira ocorreu entre 1994 e 1996, a segunda entre 2005 e 2006, e a terceira em 2010.

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Somando os períodos, o meia-atacante disputou 130 partidas oficiais com a camisa do Peixe.

Durante esses jogos, marcou 69 gols, número bastante expressivo para um jogador que atuava principalmente como meia-atacante ou falso centroavante.

Com 1,90 m de altura, Giovanni se destacava não apenas pela técnica, mas também pela presença física e pela qualidade na finalização com a perna esquerda.

A chegada ao Santos e a explosão em 1995

Giovanni chegou ao Santos em 1994, após passagens pelo futebol paraense, onde atuou por Tuna Luso, Remo e Paysandu, além de ter defendido o Sãocarlense.

Sua estreia oficial aconteceu em 25 de setembro de 1994, na vitória por 4 a 1 sobre o Remo, pelo Campeonato Brasileiro.

No ano seguinte, o meia viveu a melhor fase de sua carreira no clube. Em 1995, Giovanni liderou o Santos em uma campanha histórica no Campeonato Brasileiro, que terminou com o vice-campeonato.

Uma das atuações mais lembradas aconteceu na vitória por 5 a 2 sobre o Fluminense, na Vila Belmiro. Naquele jogo, Giovanni teve uma performance dominante e consolidou o apelido de "Messias da Vila".

O impacto do jogador foi tão grande que torcedores criaram uma torcida simbólica chamada "Testemunhas de Giovanni", em referência ao estilo quase messiânico com que era tratado pela torcida santista.

Transferência para a Europa

Após o destaque no futebol brasileiro, Giovanni despertou interesse do futebol europeu.

Em 1996, foi contratado pelo Barcelona, da Espanha. Posteriormente, também teria passagem marcante pelo Olympiakos, da Grécia, clube onde conquistou vários títulos nacionais e se tornou ídolo da torcida.

Mesmo atuando no exterior por vários anos, manteve forte ligação com o Santos.

O retorno ao Santos em 2005

Giovanni voltou ao Santos em 2005, já consagrado internacionalmente.

Mesmo em uma fase mais madura da carreira, o meia continuou demonstrando qualidade técnica e liderança dentro de campo. Durante essa segunda passagem, participou do elenco que conquistou o Campeonato Paulista de 2006.

Seu retorno também reacendeu a conexão com a torcida santista, que mantinha enorme identificação com o jogador.

A terceira passagem e o título da Copa do Brasil

Em 2010, Giovanni retornou novamente ao Santos para uma terceira passagem pelo clube.

Mesmo veterano, integrou o elenco de uma das gerações mais talentosas da história recente do futebol brasileiro. A equipe contava com jovens destaques como Neymar, Paulo Henrique Ganso e Robinho.

Naquele ano, o Santos conquistou o Campeonato Paulista e também a Copa do Brasil de 2010, títulos que ampliaram ainda mais a trajetória vitoriosa do jogador com a camisa santista.

Um dos momentos mais marcantes dessa fase aconteceu em um clássico contra o Corinthians, quando Giovanni marcou dois gols em uma vitória por 4 a 2 na Vila Belmiro, incendiando a torcida santista.

Títulos de Giovanni pelo Santos

Durante suas passagens pelo clube, Giovanni participou de conquistas importantes do Santos.

Entre os títulos estão o Torneio de Verão de 1996, competição tradicional do futebol brasileiro na década de 1990.

O meia também conquistou dois Campeonatos Paulistas, em 2006 e 2010.

Além disso, fez parte do elenco que venceu a Copa do Brasil de 2010, um dos títulos mais importantes da história recente do clube.

Com gols decisivos, atuações marcantes e enorme identificação com a torcida, Giovanni se consolidou como um dos grandes ídolos do Santos e um dos jogadores mais emblemáticos da história da Vila Belmiro.