Foi titular da Seleção Brasileira, vencendo as Copas do Mundo de 1958 e 1962.

Conquistou três Campeonatos Paulistas e dois títulos do Torneio Rio-São Paulo.

Gylmar dos Santos Neves, conhecido simplesmente como Gilmar, é considerado um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro e um dos grandes ídolos do Corinthians. Dono de um estilo seguro, elegante e extremamente eficiente, ele marcou época no clube durante a década de 1950. O Lance! relembra a história de Gilmar dos Santos Neves no Corinthians.

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Sua passagem pelo Parque São Jorge coincidiu com um dos períodos mais fortes da história corintiana. Gilmar se destacou pela regularidade, liderança e tranquilidade sob pressão, qualidades que o transformaram rapidamente em titular absoluto da equipe.

Foi no Corinthians que o goleiro construiu sua reputação nacional. Suas atuações consistentes chamaram a atenção da Seleção Brasileira e abriram caminho para que se tornasse o titular do Brasil nas conquistas das Copas do Mundo de 1958 e 1962.

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Ao longo de dez temporadas defendendo o clube paulista, Gilmar deixou números expressivos e ajudou a consolidar uma geração histórica do Corinthians.

A história de Gilmar dos Santos Neves no Corinthians

Gilmar atuou pelo Corinthians entre 1951 e 1961, período em que se tornou um dos goleiros mais importantes da história do clube.

Ao todo, disputou 396 partidas com a camisa alvinegra, número que o coloca entre os jogadores com mais jogos pelo Corinthians.

Nesse período, a campanha do time foi bastante positiva. Foram 246 vitórias, além de 73 empates e 77 derrotas, desempenho que representa um aproveitamento próximo de 68%.

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Como goleiro, naturalmente não marcou gols, encerrando sua passagem pelo clube com 0 gol marcado.

Com esses números, Gilmar ocupa posição de destaque na história estatística do Corinthians, figurando entre os jogadores com mais partidas pelo clube.

A chegada ao Corinthians e afirmação como titular

Gilmar chegou ao Corinthians em 1951, vindo do Jabaquara, onde havia se destacado no futebol paulista.

Sua estreia aconteceu em 26 de maio de 1951, em um amistoso contra o Madureira, partida vencida pelo Corinthians por 8 a 2. Nos primeiros meses, o goleiro alternou entre titularidade e banco de reservas.

Em determinado momento, chegou a sofrer críticas após uma derrota por 7 a 3 para a Portuguesa. No entanto, o goleiro reagiu rapidamente e conquistou definitivamente a confiança da comissão técnica e da torcida.

A partir de 1952, Gilmar se consolidou como o principal nome da posição no clube e passou a ser um dos pilares da equipe corintiana.

Os títulos de Gilmar pelo Corinthians

Durante sua passagem pelo Corinthians, Gilmar participou de um período bastante vitorioso da equipe.

Entre os principais títulos conquistados estão três Campeonatos Paulistas: 1951, 1952 e 1954. O campeonato de 1954 ficou especialmente marcado na história do clube por celebrar o IV Centenário da cidade de São Paulo, conquista em que Gilmar foi chamado de "supremo guardião do campeão do quarto centenário".

Além dos estaduais, o goleiro também participou das campanhas que renderam ao clube dois títulos do Torneio Rio-São Paulo, em 1953 e 1954, competições que reuniam as principais equipes do futebol brasileiro na época.

O Corinthians ainda conquistou a Pequena Taça do Mundo de 1953, torneio internacional disputado na Venezuela, e o Torneio Internacional Charles Miller de 1955, ampliando a galeria de conquistas daquela geração.

Projeção na Seleção Brasileira

O desempenho de Gilmar no Corinthians o levou rapidamente à Seleção Brasileira.

Suas atuações seguras e regulares fizeram com que o goleiro se tornasse titular da equipe nacional. Com a camisa do Brasil, ele disputou três Copas do Mundo e foi o goleiro titular nas conquistas de 1958 e 1962, tornando-se bicampeão mundial.

Esse reconhecimento internacional reforçou ainda mais sua reputação como um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro.

Último jogo e saída do Corinthians

A última partida de Gilmar pelo Corinthians aconteceu em 16 de agosto de 1961, em um jogo contra o Santos pelo Campeonato Paulista.

Após dez anos defendendo o clube e somar quase quatrocentas partidas, o goleiro deixou o Corinthians e acabou se transferindo justamente para o Santos, onde viveria outra fase extremamente vitoriosa ao lado de Pelé.

Mesmo com a saída, o legado deixado por Gilmar no Corinthians permanece marcante. Suas atuações nos anos 1950 ajudaram a construir uma das gerações mais importantes da história do clube e consolidaram seu nome entre os maiores goleiros que já vestiram a camisa alvinegra.