Na Copa de 2002, Rivaldo e Ronaldinho foram fundamentais, com 3 assistências cada, ajudando o Brasil a conquistar o pentacampeonato.

Zico também teve 6 assistências na Copa de 1982, destacando-se como articulador em uma das seleções mais talentosas da história.

Pelé e Rivellino registraram 6 assistências na Copa do Mundo de 1970, ambos contribuindo significativamente para a vitória do Brasil.

A história da Seleção Brasileira em Copas do Mundo é marcada por grandes artilheiros, gols decisivos e atuações inesquecíveis. No entanto, muitas dessas conquistas também foram construídas por jogadores que se destacaram na criação de jogadas e na capacidade de servir companheiros em momentos decisivos. O Lance! apresenta os maiores garçons do Brasil em uma única edição de Copa do Mundo.

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As assistências — muitas vezes chamadas de "garçons" no futebol brasileiro — são fundamentais para entender o funcionamento coletivo das grandes seleções. Jogadores com visão de jogo, precisão nos passes e inteligência tática acabam se tornando peças centrais na construção dos gols.

Ao longo das Copas do Mundo, vários atletas brasileiros se destacaram nesse aspecto. Em algumas edições do torneio, determinados jogadores assumiram papel criativo dominante e terminaram a competição entre os principais assistentes do campeonato.

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Os números de assistências em Copas mais antigas nem sempre possuem registros completos, já que muitas estatísticas passaram a ser compiladas de forma sistemática apenas nas últimas décadas. Ainda assim, com base em levantamentos da FIFA, Opta e reconstruções históricas feitas por pesquisadores do futebol, é possível identificar quais brasileiros tiveram maior número de assistências em uma única edição do Mundial.

Maiores garçons do Brasil em uma única edição de Copa do Mundo

Pelé — Copa de 1970

Pelé lidera o ranking brasileiro de assistências em uma única Copa do Mundo.

No Mundial de 1970, disputado no México, o camisa 10 da Seleção deu 6 assistências, além de marcar 4 gols, totalizando 10 participações diretas em gols.

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A atuação de Pelé naquele torneio foi uma das mais completas da história das Copas, combinando criação, finalização e liderança técnica em um dos maiores times já vistos no futebol mundial.

Rivellino — Mundial de 1970

Também na Copa de 1970, Rivellino registrou 6 assistências e 3 gols, somando 9 participações em gols.

O meia foi uma das peças mais importantes do setor ofensivo brasileiro, atuando com grande liberdade no lado esquerdo do ataque e participando diretamente de diversas jogadas decisivas do torneio.

Sua visão de jogo e qualidade nos passes ajudaram a potencializar o desempenho ofensivo daquela equipe histórica.

Zico — Copa de 1982

Na Copa do Mundo de 1982, na Espanha, Zico também alcançou a marca de 6 assistências, além de marcar 4 gols.

O meia foi o principal articulador da seleção brasileira comandada por Telê Santana, considerada por muitos como uma das equipes mais talentosas da história das Copas.

Mesmo sem conquistar o título, Zico terminou o torneio como um dos jogadores mais influentes da competição.

Kaká — Mundial de 2006

Kaká foi o brasileiro com mais assistências na Copa do Mundo de 2006, disputada na Alemanha.

Naquela edição, o meia registrou 4 assistências e marcou 1 gol, sendo um dos jogadores mais produtivos da Seleção no torneio.

Seu desempenho refletia o momento de auge na carreira, pouco antes de conquistar o prêmio de melhor jogador do mundo.

Rivaldo — Copa de 2002

Na campanha do pentacampeonato mundial em 2002, Rivaldo foi um dos grandes protagonistas da Seleção Brasileira.

Além de marcar 5 gols, o atacante contribuiu com 3 assistências, totalizando 8 participações diretas em gols.

Seu desempenho foi fundamental para o funcionamento ofensivo da equipe que conquistou o título na Coreia do Sul e no Japão.

Ronaldinho — Mundial de 2002

Outro destaque criativo do Brasil em 2002 foi Ronaldinho.

O camisa 10 registrou 3 assistências e 2 gols ao longo da competição, formando ao lado de Ronaldo e Rivaldo o famoso trio ofensivo conhecido como "R3".

Seu talento e criatividade ajudaram a desequilibrar defesas adversárias durante a campanha do título.

Gérson — Copa de 1970

Gérson também teve papel importante na criação de jogadas da Seleção na Copa de 1970.

O meio-campista registrou 3 assistências e 1 gol ao longo da competição.

Conhecido como "Canhotinha de Ouro", Gérson era responsável por organizar o ritmo do jogo e iniciar muitas das jogadas ofensivas do Brasil.

Neymar — Mundial de 2022

Na Copa do Mundo de 2022, disputada no Catar, Neymar contribuiu com 2 assistências pela Seleção Brasileira.

Mesmo atuando em uma equipe com forte presença ofensiva, o jogador também exerceu função criativa, recuando muitas vezes para iniciar jogadas e distribuir passes decisivos.

Oscar — Copa de 2014

Na Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil, Oscar registrou 2 assistências ao longo da competição.

O meia também marcou um gol na semifinal contra a Alemanha e foi um dos jogadores mais participativos da equipe naquele torneio.

Didi — Mundial de 1958

Didi foi um dos grandes organizadores da Seleção Brasileira campeã do mundo em 1958, na Suécia.

Naquela campanha histórica, o meio-campista registrou 2 assistências e marcou 1 gol.

Sua capacidade de controlar o ritmo da partida e distribuir passes precisos foi fundamental para o funcionamento do time que conquistou o primeiro título mundial do Brasil.

Maiores garçons do Brasil em uma única edição de Copa do Mundo