A história de César Maluco no Palmeiras: jogos, gols e estatísticas

César Maluco fez parte da famosa Segunda Academia e é lembrado como a personificação de uma era de ouro na história do clube.

Ele é o maior artilheiro do Palmeiras na história do Campeonato Brasileiro, com 61 gols, e marcou 14 vezes contra o Corinthians no Derby.

César Maluco foi um dos maiores atacantes da história do Palmeiras, marcando 182 gols em 327 partidas e conquistando cinco títulos do Campeonato Brasileiro.

César Augusto da Silva Lemos, eternizado no futebol brasileiro como César Maluco, transcende a frieza dos números para se consolidar como uma das figuras mais emblemáticas da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. No panteão de ídolos do clube alviverde, o ex-atacante ocupa uma prateleira restrita aos gigantes que não apenas acumularam recordes individuais, mas que também foram pilares de eras hegemônicas no cenário esportivo nacional. O Lance! relembra a história de César Maluco no Palmeiras.

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Com um estilo irreverente que lhe rendeu o famoso apelido, César combinava uma presença de área letal com uma personalidade magnética, características que o transformaram na referência ofensiva de uma das equipes mais espetaculares do século XX. Entre o final da década de 1960 e a primeira metade dos anos 1970, ele foi o homem-gol responsável por transformar o refinamento tático do meio-campo palmeirense em vitórias e troféus indiscutíveis.

A história de César Maluco no Palmeiras

A chegada ao Parque Antarctica

O desembarque de César Maluco no Estádio Palestra Itália ocorreu no início de 1967. Inicialmente, o jogador chegou por empréstimo junto ao Flamengo, clube onde havia iniciado sua trajetória no futebol. A adaptação à capital paulista e ao peso da camisa alviverde, no entanto, foi praticamente instantânea, provando que o atacante tinha o perfil exato exigido pela exigente torcida palmeirense.

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A estreia oficial com a camisa do clube aconteceu no dia 22 de fevereiro de 1967, em um confronto diante do Universitario, do Peru, que terminou com derrota por 1 a 0. Contudo, não demoraria para o atacante mostrar seu cartão de visitas. Menos de duas semanas depois, em 5 de março de 1967, César balançou as redes pela primeira vez pelo Palmeiras em uma imponente vitória por 4 a 2 sobre o Fluminense. O impacto inicial foi tão avassalador que, em julho de 1968, a diretoria alviverde não hesitou em adquiri-lo em definitivo, selando um casamento perfeito.​

O nascimento da Segunda Academia

O período em que César vestiu a camisa 9 coincide diretamente com a formação e o apogeu da chamada Segunda Academia. Jogando à frente de craques lendários como Ademir da Guia e Dudu, o centroavante encontrou o ecossistema ideal para potencializar suas finalizações precisas e seu oportunismo. Enquanto o meio-campo desfilava técnica e cadência, cabia a César a explosão final, o arremate decisivo que invariavelmente encontrava as redes adversárias.

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Os números de César Maluco no Palmeiras

Para dimensionar o tamanho de César Maluco no Palmeiras, os dados estatísticos são tão impactantes quanto as lembranças nostálgicas nas arquibancadas. Durante sua passagem, que se estendeu até 1974, o atacante entrou em campo em 327 partidas oficiais. Seu retrospecto é amplamente favorável, acumulando 171 vitórias, 93 empates e apenas 63 derrotas com o manto alviverde.​

Foi nesse expressivo volume de jogos que ele construiu sua marca mais reverenciada: 182 gols anotados. Esse montante o consagra, até os dias de hoje, como o segundo maior artilheiro de toda a história centenária do Palmeiras. No ranking geral do clube, ele fica atrás única e exclusivamente de Heitor, lenda das décadas de 1910 a 1930, que somou 323 tentos. Por consequência, César Maluco sustenta com orgulho o título de maior goleador da Era Profissional do Palmeiras, iniciada em 1933.

O soberano do Campeonato Brasileiro

Se a marca geral já o coloca no Olimpo palestrino, o seu desempenho na principal competição do país reforça sua vocação para os grandes palcos. César Maluco é o maior artilheiro do Palmeiras na história do Campeonato Brasileiro. Com 61 gols marcados em edições do torneio nacional, ele estabeleceu um recorde de regularidade e eficiência que atravessou décadas sem ser superado. É a prova definitiva de que seu faro de gol brilhava mais forte quando o nível de exigência técnica era elevado ao máximo.

O carrasco do Derby: a rivalidade com o Corinthians

O jornalismo esportivo frequentemente avalia o verdadeiro tamanho de um ídolo pelo seu desempenho diante dos maiores rivais, e nesse quesito, César Maluco construiu uma verdadeira dinastia de pesadelos para o Corinthians. Em uma época em que o rival amargava um longo e doloroso jejum de títulos paulistas, o camisa 9 palmeirense assumiu o papel de carrasco implacável no Derby.

Ao todo, César Maluco marcou impressionantes 14 gols contra o Corinthians. Essa estatística o coloca como o segundo maior goleador palmeirense na história do clássico, empatado com o histórico Romeu Pellicciari e novamente atrás apenas de Heitor. Marcar no Derby é a rota mais rápida para o coração do torcedor do Palmeiras, e o fato de César ter punido o maior rival com tamanha frequência consolidou sua aura de herói intocável nas arquibancadas do Parque Antarctica.

Uma dinastia de títulos nacionais

A excelência individual de César Maluco sempre caminhou de mãos dadas com o sucesso coletivo do Palmeiras. O centroavante não apenas enfileirou gols, mas os converteu em glórias imortais. Em seu currículo pelo clube, brilham cinco títulos do Campeonato Brasileiro, considerando as unificações históricas da CBF: o Torneio Roberto Gomes Pedrosa em 1967 e 1969, a Taça Brasil de 1967, e o Campeonato Brasileiro em seus formatos modernos de 1972 e 1973.​

Além da impressionante hegemonia nacional, o atacante foi peça vital em duas conquistas do rigoroso Campeonato Paulista, erguendo a taça estadual nas edições de 1972 e 1974. A equipe de 1972, aliás, é amplamente lembrada como uma das mais perfeitas da história do futebol paulista, conquistando a Tríplice Coroa daquela temporada com um domínio técnico e tático inquestionável.

O ano mágico de 1967

O ano de sua chegada, 1967, merece um capítulo à parte na reportagem. Foi uma temporada mágica em que o Palmeiras conquistou dois títulos nacionais no mesmo ano civil. E César Maluco não foi um mero espectador; ele foi o protagonista absoluto. O atacante anotou gols nas partidas decisivas que garantiram tanto o troféu do Robertão (contra o Grêmio) quanto o da Taça Brasil (diante do Náutico), provando que não sentia o peso das decisões e possuía uma frieza incomparável na hora de definir campeonatos.​

O legado de César Maluco

O ciclo histórico de César Maluco com a camisa do Palmeiras chegou ao fim no ano de 1974. Seu último gol foi marcado em 29 de setembro daquele ano, garantindo uma vitória por 3 a 2 sobre o Botafogo de Ribeirão Preto. Poucos dias depois, em 6 de outubro, ele faria sua partida de despedida no empate por 1 a 1 no Choque-Rei contra o São Paulo.​

Mesmo décadas após sua saída, a reverência à sua figura permanece intacta. A história de César Maluco no Palmeiras é um testemunho de que o futebol é feito de personagens marcantes. Suas estatísticas irretocáveis, os 182 gols, os títulos da Academia e as alegrias proporcionadas nos Derbys garantem que seu nome seja sempre lembrado não apenas como um grande centroavante, mas como a própria personificação de uma era de ouro na história da Sociedade Esportiva Palmeiras.