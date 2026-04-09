Pode fazer gol de lateral? O que diz a regra sobre o arremesso

A Lei 9 define que um arremesso lateral é uma reposição de jogo, não uma cobrança direta para gol.

A bola deve tocar em outro jogador antes de entrar no gol para que o gol seja considerado válido.

No futebol, a pergunta "pode fazer gol de lateral?" é recorrente sempre que um jogador tenta arremessar a bola direto no gol adversário, ou que um zagueiro interpreta erroneamente o arremesso contra a própria meta. A resposta, porém, é bem clara: não é possível marcar gol diretamente de um arremesso lateral, seja para a rede adversária, seja para a própria rede. O que a regra permite é que o gol aconteça quando a bola toca em outro jogador antes de entrar no gol.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Lei 9 – Arremesso lateral, que rege o reinício do jogo quando a bola cruza a linha lateral, deixa esse princípio bastante explícito. Em textos de explicação baseados na regra em português, diz‑se que não é permitido marcar gol diretamente de um arremesso lateral. Isso significa que, se o jogador arremessar a bola pela linha lateral e ela entrar no gol sem qualquer outro toque, o gol não é válidado pelo árbitro. O que acontece, dependendo do destino da bola, é:

Se o arremesso vai direto para a meta adversária, o gol é anulado e o jogo recomeça com tiro de meta para a equipe que sofreu o arremesso. Se o arremesso vai direto para a própria meta, o gol não conta como gol contra; em vez disso, o árbitro confere escanteio para a equipe adversária.

Ou seja, o "gol de lateral" direto, na forma como o torcedor entende, é impossível dentro das regras atuais do futebol. O arremesso lateral é encarado como uma forma de reposição, não como uma cobrança que possa terminar em gol sem que a bola passe pelo menos pelo toque de outro jogador.

continua após a publicidade

Pode fazer gol de lateral?

Quando o gol de lateral passa a valer

A regra só muda quando há um toque de outro jogador entre o arremesso e o gol. A Lei 9 admite gol oriundo de lateral desde que esse toque ocorra em qualquer jogador antes da finalização. Isso significa que:

O lateral pode arremessar a bola, ela bate no defensor, no goleiro ou num companheiro, e apenas depois entrar no gol: nesse caso, o gol vale, seja a favor ou contra. Casos famosos em que o gol foi validado após arremesso lateral, como o lance entre Salgueiro e Ponte Preta em 2011, ocorreram exatamente por isso: a bola bateu no goleiro adversário, foi considerada tocada e só depois entrou no gol, o que tornou o lance legítimo segundo a regra.

Em situações de arremessos "por baixo", o mecanismo é o mesmo: se o lateral recua a bola para um companheiro, que domina e finaliza, o gol vale normalmente, porque o arremesso não foi direto ao gol, mas sim uma reposição para outro jogador. Assim, embora o gol não possa ser marcado de forma direta, uma cobrança confiável de lateral pode ser o início de um lance completo que tem grande chance de terminar em gol, desde que respeite o toque intermediário.

continua após a publicidade

O que acontece se o arremesso for feito de forma incorreta

Além do gol, a Lei 9 também define o que ocorre se o arremesso for executado de maneira irregular. O texto de aplicação da regra menciona que, para que o arremesso lateral seja considerado válido, o jogador precisa respeitar alguns critérios básicos: usar as duas mãos, arremessar por trás e por cima da cabeça, ficar com parte dos pés ao menos tocando a linha lateral e não atrasar indevidamente a cobrança.

Se o árbitro entende que houve uma irregularidade técnica na cobrança:

O arremesso é repassado para a equipe adversária, que terá o direito de arremessar a bola no mesmo local, já que a regra prevê o retorno da reposição para o time que não infringiu. Se o jogador que cobrou o lateral toca na bola pela segunda vez antes de qualquer outro jogador, a arbitragem marca tiro livre indireto para a equipe adversária no local da infração, reforçando a ideia de que o arremesso é apenas uma reposição, não um "ataque direto ao gol".

Em resumo, a regra deixa bem claro que o lateral é um reinício de jogo, não uma arma de gol direto. O gol pode acontecer a partir de um arremesso lateral, mas somente com ajuda do toque de um outro jogador na trajetória.