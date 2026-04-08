A distância da barreira: por que são 9,15 metros?

A Lei 13 estabelece a distância mínima dos jogadores adversários, mas não menciona explicitamente a formação de uma barreira, que é uma tática desenvolvida ao longo do tempo.

A barreira na cobrança de falta deve estar a 9,15 metros da bola, resultado de uma adaptação do sistema imperial para o métrico.

No futebol moderno, qualquer criança que começa a jogar aprende: a barreira deve ficar a 9,15 metros da bola na cobrança de falta. O número parece carregado de casas decimais, sem o arredondamento confortável de 9 ou 10 metros, mas não é resultado de improviso ou capricho dos reguladores. Na verdade, ele carrega consigo uma parte silenciosa da história do esporte: a transição de um sistema de medidas antigo, o sistema imperial britânico, para o padrão métrico que o mundo inteiro passou a adotar. A origem de 9,15 metros está na antiga exigência de 10 jardas de distância entre os jogadores e o local da falta, uma medida que dominava o futebol britânico desde o início do século 20 e que, com o tempo, se espalhou por todas as ligas do planeta.

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Com a globalização do futebol e a adoção quase universal do sistema métrico, as federações internacionais precisaram adaptar essas distâncias de jardas para metros, criando um registro padrão que todos pudessem seguir, independentemente da origem geográfica. A conta parece simples, mas tem um detalhe curioso: cada jarda equivale a aproximadamente 0,9144 metros. Multiplicando 10 jardas por esse valor, o resultado é 9,144 metros. Para fins de regulamento, esse número foi arredondado para 9,15 metros, ficando o "estranho" 9,15 registrado nas regras oficiais de futebol, usadas por federações como a CBF e a própria IFAB. Assim, o número peculiar da barreira não é um erro de cálculo, mas sim a tradução técnica de uma regra histórica.

Como a regra define a distância hoje

A Lei 13 – Tiros livres, na versão em português da Regra 13 das Regras do Jogo, não fala explicitamente na palavra "barreira" como uma barreira física, mas sim na distância mínima que os jogadores devem manter em relação ao local da cobrança. O texto estabelece que, até que a bola seja chutada, todos os jogadores adversários devem ficar pelo menos 9,15 metros distantes da bola, medida que o árbitro verifiqua com passos, spray ou outros métodos de marcação visual. Essa regra busca garantir que o batedor da falta tenha espaço para executar o lance sem interferência imediata de adversários, ao mesmo tempo em que estabelece um limite razoável para a formação da defesa.afsetubal.fpf+1

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Ou seja, o que a regra originalmente impõe é uma distância mínima, um "espaço de respeito" entre jogadores, sem especificar que esses jogadores devem formar uma parede ou barreira. A barreira, como a conhecemos, é uma consequência prática e tática dessa distância mínima, desenvolvida ao longo do tempo pelos treinadores e jogadores para explorar essa faixa de terreno ao redor da bola.

Por que a barreira surgiu em torno de 9,15 metros

A barreira moderna, aquela parede de defensores que se forma exatamente a 9,15 metros, é uma criação estratégica baseada na regra de 10 jardas (ou 9,15 metros), que aparece na história das regras desde o início do século 20.

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Jogadores e treinadores perceberam que manter vários defensores colados a essa distância mínima criava um obstáculo físico e psicológico para o cobrador, reduzindo o ângulo de chute direto ao gol e dificultando a passagem da bola sem toque. Isso transformou a regra de distância em uma arma defensiva, permitindo a formação de uma "parede móvel" que acompanha o batedor e cobre a trave, sem infringir o mínimo regulamentar.

Com o tempo, essa tática se tornou essencial, especialmente em faltas próximas à área, onde os 9,15 metros proporcionam visão adequada ao goleiro sem afastar demais a linha de defensores, mantendo o bloco compacto para rebotes.

A barreira passou a ser um elemento-chave da estratégia de bola parada, influenciando até o tamanho das áreas de jogo, adaptadas para permitir essa distância sem invadir a linha de fundo. Em resumo, o 9,15 metros não é apenas um número mágico, mas sim o resultado da conversão de 10 jardas para o sistema métrico, fixado nas regras para padronizar distâncias e garantir clareza tática.