Oleúde José Ribeiro, conhecido nacionalmente como Capitão, é um daqueles personagens que definem a essência do futebol brasileiro dos anos 90. Com um fôlego privilegiado e uma leitura de jogo apurada, o volante não apenas carregava a braçadeira, mas personificava a liderança dentro de campo. Seu apelido, que o acompanhou por toda a carreira, surgiu ainda na base, em referência ao distrito de Capitão Leônidas Marques, no Paraná, onde cresceu, mas acabou se tornando profético para o capitão nato que ele se tornaria. O Lance! te conta por onde anda Capitão.

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Sua trajetória na Portuguesa é digna de recorde e reverência. Capitão é o jogador que mais vezes vestiu a camisa rubro-verde na história, acumulando impressionantes 521 partidas pelo clube do Canindé. Ele foi o pilar do meio-campo naquela equipe histórica de 1996, que encantou o país ao chegar à final do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio. Sua identificação com a Lusa é tão profunda que seu nome se tornou o primeiro a ser lembrado por gerações de torcedores quando o assunto é entrega e longevidade.

A qualidade técnica e a disciplina tática o levaram a grandes potências do futebol nacional. No São Paulo, em 1998, Capitão provou sua versatilidade ao ser utilizado como zagueiro pelo técnico Nelsinho Baptista. A aposta deu certo: ele foi fundamental na conquista do Campeonato Paulista daquele ano, garantindo segurança a um elenco estrelado. Já em 1999, no Grêmio, voltou à sua posição de origem para ser o "xerife" do meio-campo nas conquistas do Campeonato Gaúcho e da Copa Sul, jogando ao lado de promessas como Ronaldinho Gaúcho.

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Ao longo de quase duas décadas de carreira, o volante manteve uma regularidade impressionante, o que lhe permitiu atuar em alto nível até os 40 anos. Passou por clubes de massa como Sport, onde defendeu o Leão na Ilha do Retiro, e o Guarani, em Campinas. Sua fama de profissional exemplar e jogador "de grupo" abriu portas em diversas regiões do Brasil, do Paraná ao Alagoas, consolidando-o como um dos atletas mais respeitados de sua geração por companheiros e adversários.

Após pendurar as chuteiras em 2005, Capitão iniciou um processo de transição para a vida longe dos holofotes. Embora tenha flertado com cargos de gestão esportiva, ele optou por trilhar caminhos que priorizassem a estabilidade familiar e suas convicções pessoais. Hoje, aos 59 anos, o ex-jogador vive uma rotina ativa e diversificada, equilibrando o tino comercial com uma forte dedicação a causas sociais e religiosas na Grande São Paulo.

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Por onde anda Capitão?

Atualmente, Capitão (@oleudecapitao) reside em Mauá, na Região Metropolitana de São Paulo. Ele se tornou um próspero empresário do setor imobiliário, administrando propriedades e investimentos que construiu ao longo dos anos de carreira. Recentemente, o ex-volante realizou uma movimentação estratégica em seus negócios, vendendo uma propriedade rural que mantinha no Paraná para concentrar seus investimentos em imóveis na capital paulista.

Além do lado empresarial, Capitão dedica grande parte do seu tempo ao trabalho missionário evangélico. Ele atua como palestrante em igrejas e comunidades, utilizando sua trajetória de sucesso e os valores do esporte como base para seus ensinamentos bíblicos. Na mídia, ele faz participações esporádicas em canais digitais, como a WKtv Oficial, e em eventos de ex-jogadores, onde sempre é parado por torcedores da Lusa, do Tricolor e do Imortal para relembrar os tempos de glória.

Clubes da carreira

Capitão teve uma carreira longeva, iniciada em 1986 e encerrada em 2005. Confira todos os clubes pelos quais o volante passou: