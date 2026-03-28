Brasil x Croácia; veja retrospecto e estatísticas
Seleções se enfrentaram cinco vezes, com vantagem brasileira.
Brasil x Croácia é um confronto relativamente recente no cenário internacional, mas já marcado por capítulos importantes em Copa do Mundo. As seleções se enfrentaram cinco vezes na história, com vantagem brasileira no retrospecto geral.
Ao todo, são 3 vitórias do Brasil e 2 empates. A Croácia ainda não venceu a Seleção Brasileira no tempo normal. No entanto, um dos empates resultou em eliminação brasileira nos pênaltis em Mundial.
O duelo envolve três partidas de Copa do Mundo e dois amistosos internacionais, com números consistentes a favor do Brasil tanto em desempenho ofensivo quanto defensivo.
Retrospecto geral de Brasil x Croácia
Em cinco jogos disputados:
- Brasil: 3 vitórias (60%)
- Empates: 2 (40%)
- Croácia: 0 vitórias
O Brasil marcou 8 gols (média de 1,6 por partida) e sofreu apenas 3 (0,6 por jogo). A Seleção marcou em todos os cinco confrontos e nunca foi derrotada no tempo regulamentar.
Já a Croácia balançou as redes em 60% das partidas e sofreu gols em todos os confrontos.
O Brasil também acumulou uma sequência de três vitórias consecutivas contra os europeus.
Brasil x Croácia na Copa do Mundo
O confronto em Mundiais ocorreu três vezes, todas em campo neutro:
- 2006 (fase de grupos): Brasil 1 x 0 Croácia
- 2014 (fase de grupos): Brasil 3 x 1 Croácia
- 2022 (quartas de final): 1 x 1 (Croácia venceu por 4 a 2 nos pênaltis)
O retrospecto oficial da Copa aponta 2 vitórias brasileiras e 1 empate. Considerando decisões por pênaltis como empate estatístico, a Croácia segue sem vitória no tempo normal.
O duelo mais marcante aconteceu nas quartas de final da Copa do Mundo 2022, quando a Croácia eliminou o Brasil após empate por 1 a 1 e vitória na disputa de pênaltis.
Mandante x visitante
Brasil como mandante
A única partida disputada no Brasil ocorreu em amistoso em 2018:
- Brasil 2 x 0 Croácia
A Seleção venceu com autoridade, mantendo o retrospecto positivo diante da torcida.
Croácia como mandante
A Croácia recebeu o Brasil uma vez, em amistoso em 2005:
- Croácia 1 x 1 Brasil
Foi o único confronto fora de território brasileiro e fora de Copa do Mundo com empate.
Campo neutro
Em campo neutro, foram três partidas — todas em Copas:
- 2 vitórias do Brasil
- 1 empate
A maior vitória brasileira no confronto em campo neutro foi o 3 a 1 na abertura da Copa do Mundo 2014.
Maiores resultados no confronto
- Maior vitória do Brasil em casa: 2 a 0 (amistoso 2018)
- Maior vitória do Brasil em campo neutro: 3 a 1 (Copa do Mundo 2014)
Não há vitórias da Croácia no tempo normal contra o Brasil.
Sequências e desempenho
O Brasil nunca perdeu para a Croácia nos 90 minutos e já manteve cinco jogos consecutivos marcando gols no confronto. A Croácia, por sua vez, jamais conseguiu emplacar duas partidas de invencibilidade contra a Seleção.
Apesar da vantagem brasileira no histórico, o confronto ganhou peso recente com a eliminação nas quartas de final do Mundial de 2022, mostrando que, mesmo com números favoráveis, Brasil x Croácia se consolidou como um duelo competitivo em torneios de alto nível.
