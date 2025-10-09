Brasil x Coreia do Sul: retrospecto e estatísticas do confronto

O próximo duelo está agendado para 10 de outubro de 2025, em Seul.

A única derrota brasileira foi em 1999, por 1 a 0.

O duelo entre Brasil e Coreia do Sul tem sido marcado pela ampla superioridade da Seleção Brasileira. Ao longo de oito confrontos, o Brasil venceu sete vezes e perdeu apenas uma, consolidando uma hegemonia que se estende por mais de três décadas. O Lance! apresenta as estatísticas de Brasil x Coreia do Sul.

Embora não seja um clássico tradicional, o confronto desperta atenção por colocar frente a frente a potência pentacampeã mundial e uma das principais seleções asiáticas. Para os sul-coreanos, enfrentar o Brasil é sempre uma oportunidade de medir o próprio progresso técnico; já para os brasileiros, costuma ser um teste importante para novos jogadores e esquemas táticos.

O jogo mais emblemático entre as equipes aconteceu nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022, quando o Brasil aplicou uma goleada por 4 a 1 em Doha, com grande atuação coletiva.

Em 2025, as duas seleções voltam a se encontrar em amistoso em Seul, em um novo capítulo da história entre América do Sul e Ásia no futebol de seleções.

Histórico geral - Brasil x Coreia do Sul

Brasil e Coreia do Sul se enfrentaram oito vezes, com sete vitórias brasileiras e apenas um triunfo asiático. Nenhum jogo terminou empatado. O Brasil marcou 20 gols, uma média de 2,5 por partida, e sofreu apenas seis.

O aproveitamento brasileiro é de 88%, enquanto os coreanos venceram apenas 12% dos confrontos. A única derrota brasileira ocorreu em amistoso realizado em Seul, em 1999, quando a seleção foi superada por 1 a 0.

Confrontos por local

Curiosamente, Brasil e Coreia do Sul nunca se enfrentaram em território brasileiro. Todos os jogos ocorreram na Ásia ou em campo neutro.

Na Coreia, foram seis partidas: cinco vitórias do Brasil e uma derrota. Em campo neutro, aconteceram dois jogos — ambos vencidos pelo Brasil, incluindo o duelo da Copa de 2022.

Essa distribuição mostra que o fator casa não afetou o rendimento brasileiro, que manteve seu domínio mesmo atuando fora do país.

Competições e contextos

O confronto aparece principalmente em amistosos, usados pelas duas seleções como preparação para grandes torneios. Apenas uma partida foi válida por competição oficial: a Copa do Mundo de 2022, vencida pelo Brasil por 4 a 1.

Assim, o histórico se divide entre sete amistosos e uma partida em Copa. Nos amistosos, o Brasil soma seis vitórias e uma derrota, confirmando sua superioridade técnica mesmo em contextos de testes e observação.

Principais confrontos - Brasil x Coreia do Sul

O primeiro duelo ocorreu em 1995, com vitória brasileira por 1 a 0 em Suwon. A partir daí, as seleções voltaram a se enfrentar em diferentes momentos, quase sempre com triunfos brasileiros.

Entre os resultados mais marcantes estão:

Brasil 4 x 1 Coreia do Sul (Copa do Mundo 2022, em Doha)

Coreia do Sul 1 x 5 Brasil (amistoso em Seul, 2022)

Brasil 3 x 0 Coreia do Sul (amistoso em Abu Dhabi, 2019)

Coreia do Sul 0 x 2 Brasil (amistoso em Seul, 2013)

Coreia do Sul 2 x 3 Brasil (amistoso em Seul, 2001)

O único revés brasileiro ocorreu em 1999, também em Seul, quando os anfitriões venceram por 1 a 0.

Estatísticas e desempenho de Brasil x Coreia do Sul

O Brasil marcou gols em todas as partidas contra a Coreia do Sul e passou ileso em três delas. A equipe asiática conseguiu balançar as redes brasileiras em apenas cinco ocasiões.

Os números reforçam o domínio ofensivo do Brasil: média de 2,5 gols por jogo, contra 0,75 dos coreanos. A maior vitória foi o 5 a 1 em 2022, em amistoso realizado pouco antes do Mundial do Catar.

Em termos defensivos, o Brasil sofreu gols em 63% dos confrontos, mas nunca perdeu mais de uma partida consecutiva.

O jogo mais marcante: Brasil 4 x 1 Coreia do Sul

A vitória nas oitavas de final da Copa de 2022 simbolizou a força do elenco comandado por Tite. O Brasil construiu o resultado ainda no primeiro tempo, com gols de Vinícius Júnior, Neymar, Richarlison e Lucas Paquetá, em uma exibição exuberante de futebol coletivo e ofensivo.

A Coreia do Sul descontou na segunda etapa, mas não ameaçou o domínio brasileiro. O resultado garantiu ao Brasil vaga nas quartas de final e foi celebrado como uma das melhores atuações da equipe naquele Mundial.

Próximo confronto

O próximo duelo entre Brasil e Coreia do Sul está agendado para 10 de outubro de 2025, em Seul, em amistoso internacional. A partida servirá como novo teste para o técnico brasileiro e como oportunidade para os sul-coreanos tentarem reduzir a desvantagem histórica.