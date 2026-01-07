O Palmeiras, herdeiro da tradição do Palestra Itália, construiu sua trajetória como um dos clubes mais vitoriosos do futebol brasileiro. Com títulos nacionais, continentais e um reconhecimento global, o Verdão carrega um peso histórico que impõe respeito a qualquer adversário. O Lance! relembra os piores vexames da história do Palmeiras.

Porém, a história de um gigante não é feita apenas de conquistas. Entre glórias e taças, existem capítulos que a torcida preferiria esquecer: derrotas acachapantes, eliminações inesperadas e goleadas sofridas contra adversários que, em teoria, tinham muito menos recursos e tradição. Esses momentos se tornaram verdadeiros vexames, símbolos de noites em que o favoritismo se desfez no apito final.

Ao longo das décadas, o Palmeiras experimentou esses reveses em diferentes contextos — desde estaduais até competições internacionais. São partidas em que o enredo parecia simples e a vitória era quase uma formalidade, mas que acabaram marcadas como lições duras de que, no futebol, nada é garantido.

A seguir, listamos cinco desses momentos, analisando o contexto, o desenrolar do jogo e as consequências para o clube.

Piores vexames da história do Palmeiras

1. Mirassol 6×2 Palmeiras — Paulistão 2013

Contexto: Em 2013, o Palmeiras vivia o impacto de um recente rebaixamento à Série B e buscava recuperar confiança no Campeonato Paulista. O adversário era o Mirassol, clube modesto do interior, com orçamento limitado e pouco histórico de vitórias sobre o Verdão.

O que aconteceu: O Palmeiras foi completamente dominado. A defesa cometeu erros grosseiros, o meio-campo foi engolido e o ataque pouco produziu. O Mirassol aproveitou as falhas para construir um placar histórico: 6 a 2. Cada gol adversário acentuava a pressão da arquibancada, que não poupou vaias.

Consequências: A goleada expôs fragilidades técnicas e psicológicas do elenco, reforçando o clima de instabilidade e cobrança no início da temporada.

2. Palmeiras 3×4 Vasco — Final da Copa Mercosul (2000)

Contexto: No jogo decisivo no Parque Antarctica, o Palmeiras abriu 3 a 0 ainda no primeiro tempo, com atuações seguras e domínio total.

O que aconteceu: Na segunda etapa, o Vasco reagiu de maneira avassaladora. Liderado por Romário, que marcou três vezes, e com Juninho Paulista completando o placar, o time carioca virou para 4 a 3 e conquistou o título.

Consequências: A derrota ficou marcada como um dos maiores colapsos de um time brasileiro em uma final internacional, sendo relembrada até hoje como "a virada do século".

3. Palmeiras 2×1 ASA — Copa do Brasil 2002

Contexto: O Palmeiras havia perdido o jogo de ida por 1 a 0 para o ASA, em Arapiraca. Na volta, precisava vencer por dois gols de diferença no Palestra Itália.

O que aconteceu: O Verdão chegou a abrir 2 a 0, mas sofreu um gol que mudou o destino do confronto. Pelo critério de gol fora de casa, o ASA avançou, eliminando um Palmeiras que tinha jogadores experientes e técnicos renomados.

Consequências: Considerada uma das maiores zebras da história da Copa do Brasil, a eliminação foi um duro golpe e prenunciou o rebaixamento no mesmo ano.

4. Rebaixamento para a Série B — Campeonato Brasileiro 2002

Contexto: A temporada foi marcada por instabilidade, trocas de técnicos e desconfiança da torcida.

O que aconteceu: O Palmeiras não conseguiu reagir na reta final do Brasileirão, acumulando derrotas e tropeços contra adversários diretos. A queda foi confirmada antes mesmo da última rodada.

Consequências: O rebaixamento pela primeira vez na história foi um marco traumático, levando a mudanças profundas na administração e na política interna do clube.

5. Vitória goleia no Palestra Itália (7x2) — Campeonato Brasileiro 2003

Contexto: Um ano após o rebaixamento, o Palmeiras disputava a Série B, mas ainda jogava a Copa do Brasil e alguns amistosos contra times da Série A. O confronto contra o Vitória, no Palestra Itália, foi válido pelo Brasileirão de 2003, quando o clube já estava matematicamente rebaixado.

O que aconteceu: O Vitória impôs uma goleada histórica, aplicando 7 a 2 em pleno estádio palmeirense. A partida expôs a fragilidade técnica e psicológica de um elenco desfigurado, incapaz de oferecer resistência a um adversário que, embora qualificado, não figurava entre os grandes favoritos do torneio.

Consequências: O resultado virou sinônimo de humilhação, sendo lembrado como uma das maiores derrotas do clube em seu estádio e um reflexo da crise que atravessava o Verdão.