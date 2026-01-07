O Corinthians é um dos clubes mais lendários e vitoriosos do futebol brasileiro, com conquistas históricas como Libertadores, Mundial, Brasileirão e uma torcida apaixonada como poucas. Mas nem sempre o favoritismo se traduziu em vitória. Ao longo de mais de um século de história, o Timão protagonizou partidas traumáticas que desafiaram sua grandeza, marcadas por goleadas humilhantes, eliminações precoces e rebaixamentos históricos. O Lance! relembra os piores vexames da história do Corinthians.

Esses vexames surgem em momentos em que tudo indicava sucesso: elenco forte, torcida lotando os estádios, condições técnicas superiores — e, ainda assim, adversários menores surpreendiam. O futebol, impiedosamente imprevisível, mostrou que tradição não vacina contra humilhação.

A seguir, apresentamos cinco dos episódios mais dolorosos do Corinthians, atravessando eras, com explicações do contexto, do que ocorreu e do impacto deixado no clube — cada um carregado de lições e arrependimentos que ecoam na memória alvinegra.

Piores vexames da história do Corinthians

1. Palestra Itália 8×0 Corinthians — Campeonato Paulista 1933

Contexto: Em pleno Derby Paulista, o já respeitado Palestra Itália (atual Palmeiras) recebeu o Corinthians com força máxima e tradição velada.

O que aconteceu: O Corinthians sofreu sua pior derrota: 8 a 0. Os gols se sucederam e o placar expressivo expôs uma diferença técnica brutal em mãos de um adversário perene.

Consequências: A goleada foi um trauma coletivo e marcou a pior humilhação do Timão contra seu maior rival.

2. Série B: rebaixamento do Timão — Campeonato Brasileiro 2007

Contexto: Após anos instáveis, o Corinthians chegava à reta final do Brasileirão com risco real de queda — algo impensável para a Fiel.

O que aconteceu: O empate com o Grêmio e a combinação de resultados culminaram no primeiro rebaixamento da história do clube.

Consequências: Foi um dos capítulos mais sombrios do clube, sinalizando necessidade de renovação total.

3. Deportes Tolima elimina o Timão — Pré-Libertadores 2011

Contexto: Com craques como Ronaldo e Roberto Carlos, o Timão encarou o Tolima da Colômbia como adversário acessível.

O que aconteceu: Após empate no Brasil, uma derrota por 2 a 0 na Colômbia resultou na eliminação precoce, antes da fase de grupos.

Consequências: O vexame internacional marcou o fim da carreira de Ronaldo e evidenciou vulnerabilidade mesmo com elenco estrelado.

4. Cerro Porteño 3×0 Corinthians — Libertadores 1999

Contexto: O Timão chegava com elenco mais qualificado e expectativas de classificação após dias de empolgação na fase de grupos.

O que aconteceu: No Paraguai, o Corinthians foi dominado e derrotado por 3 a 0. Apesar da derrota, ainda avançou, mas o resultado chocou os torcedores.

Consequências: Passou à história como uma das maiores fragilidades corinthianas em competições continentais.

5. Peñarol 4×0 Corinthians — Sul-Americana 2021

Contexto: Em campanha ruim no torneio continental, o Corinthians enfrentou o Peñarol com ainda alguma expectativa de reação.

O que aconteceu: Sofreu sua maior goleada da história em competições internacionais: 4 a 0 de forma ampla e dolorosa.

Consequências: A atuação apagada virou símbolo de crise técnica e indignação na Fiel.