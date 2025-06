Desde então, o clube consolidou sua identidade como Tricolor Paulista e se tornou uma das maiores tradições do futebol brasileiro.

A origem do São Paulo Futebol Clube remonta a 25 de janeiro de 1930, data escolhida para homenagear o aniversário da cidade. A criação de um dos mais tradicionais clubes brasileiros envolveu membros do Club Athletico Paulistano e da Associação Atlética das Palmeiras, resultando na fundação de um clube com identidade própria, baseado nas cores e tradições dessas agremiações. O Lance! explica que o São Paulo Futebol Clube teve outro nome.

O São Paulo Futebol Clube teve outro nome?

Conhecido informalmente naquela fase inicial como “São Paulo da Floresta” — por causa do Estádio da Chácara da Floresta, cedido pela AA das Palmeiras — o clube teve vida curta até 1935. Embora tenha começado com peso e vitórias, acabou extinto em meio a disputas internas e fusão com o Clube de Regatas Tietê, criando o chamado “Tietê-São Paulo”.

Diante da extinção, sócios inconformados se reuniram e fundaram o Grêmio Tricolor em 4 de junho de 1935, com o objetivo claro de restituir a identidade original do clube. Em dezembro do mesmo ano, o nome São Paulo Futebol Clube foi retomado oficialmente, estabelecendo o mesmo nome que se mantém até hoje.

Desde então, o clube não mudou mais de nome. A partir de 1935, consolidou sua identidade como Tricolor Paulista, reforçada pelo escudo desenhado pelo estilista Walter Ostrich e pelo lema mantido ao longo de sua história.

Fundação como São Paulo da Floresta (1930–1935)

Em 1930, a fusão entre o Club Athletico Paulistano e a AA das Palmeiras criou o São Paulo Futebol Clube. O uniforme apresentou as cores vermelha, preta e branca em faixas horizontais e o distintivo “São Paulo”. A escolha do nome foi proposital: representar a cidade e incorporar sua história esportiva.

O apelido “São Paulo da Floresta” surgiu por conta do local onde eram usados os primeiros treinos e jogos, no estádio da Chácara da Floresta. Apesar do entusiasmo inicial, o clube enfrentou problemas financeiros e políticos, que levaram à fusão com o Clube de Regatas Tietê em 1935.

Extinção e formação do Grêmio Tricolor

A fusão com o Tietê em 14 de maio de 1935 marcou o fim do São Paulo da Floresta. A censura de sócios, contrariados por não terem participado da decisão, levou à disputa judicial. O departamento de futebol foi oficialmente desfeito, e surgiu então o “Tietê-São Paulo”, administrado pelo clube de remo.

Não demorou para que dissidentes se mobilizassem. Então surgiu em 4 de junho de 1935 o Grêmio Tricolor, uma associação que visava trazer de volta o futebol sob a marca São Paulo. Após meses de esforço, em 16 de dezembro de 1935, o nome São Paulo Futebol Clube foi oficialmente recriado e retomado.

O nome definitivo desde 1935

Desde a refundação de dezembro de 1935, o clube manteve o nome São Paulo Futebol Clube (SPFC) ininterruptamente. O escudo — criado em concurso por Walter Ostrich e Firmiano de Morais Pinto — e as cores tricolores passaram a representar a nova fase de base sólida e identidade democrática.

Não houve mais mudanças no nome ou identidade geral do clube. Desde então, adotou o apelido “Tricolor”, construiu a reputação de ser “O Mais Querido” e manteve tradição em disputas estaduais, nacionais e internacionais.