A última participação do Grêmio no Mundial de Clubes foi em 2017, onde ficou em segundo lugar após perder para o Real Madrid.

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense é um dos clubes mais vencedores do Brasil, com destaque em títulos internacionais.

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense é um dos clubes mais vencedores do futebol brasileiro e um dos poucos do país a conquistar títulos internacionais de grande relevância. Sua trajetória em torneios de alcance global teve início nos anos 1980, quando passou a disputar a Copa Libertadores da América com regularidade. Desde então, o clube alcançou o topo do continente em três oportunidades, o que garantiu presença em decisões mundiais. O Lance! responde quantos Mundiais o Grêmio disputou?

Quantos Mundiais o Grêmio disputou?

A participação do Grêmio em torneios mundiais começou em 1983, após conquistar sua primeira Libertadores. Naquela época, o campeão da América enfrentava o campeão da Europa na tradicional Copa Intercontinental, disputada em jogo único no Japão. O Tricolor fez história ao vencer o Hamburgo, da Alemanha, e conquistar o título mundial, sendo o segundo clube brasileiro a levantar esse troféu.

O clube voltaria ao cenário mundial em 1995, após novo título continental. Desta vez, a final seria contra o Ajax, da Holanda, novamente no Japão. Em um jogo equilibrado, o Grêmio acabou derrotado nos pênaltis, ficando com o vice-campeonato. Mais de duas décadas depois, em 2017, o clube gaúcho retornou ao Mundial, já sob o novo formato organizado pela FIFA, enfrentando o Real Madrid na grande final.

Com três participações em competições de caráter mundial, o Grêmio ostenta um título e dois vice-campeonatos. A seguir, um panorama completo dessas campanhas que colocaram o Tricolor no mapa do futebol global.

1983, o ano do Grêmio: o título mundial na Copa Intercontinental

Após conquistar a Libertadores com uma campanha memorável, o Grêmio disputou a Copa Intercontinental de 1983 contra o Hamburgo, campeão europeu. A partida foi disputada em Tóquio, em 11 de dezembro. O time alemão abriu o placar, mas o Grêmio empatou ainda no primeiro tempo com Renato Gaúcho. A igualdade persistiu até a prorrogação, quando, novamente Renato, marcou o gol da virada e garantiu a vitória por 2 a 1.

continua após a publicidade

O título consolidou o Grêmio como potência internacional e deu ao clube o status de campeão mundial. A conquista permanece como um dos momentos mais emblemáticos de sua história, reverenciada por torcedores e reconhecida por entidades internacionais.

1995: derrota nos pênaltis para o Ajax

Em 1995, o Grêmio voltou à Tóquio após conquistar a Libertadores mais uma vez. O adversário da vez foi o Ajax, que vivia um grande momento e havia vencido a Liga dos Campeões. A partida foi travada e sem gols no tempo normal e na prorrogação. Nos pênaltis, o Ajax venceu por 4 a 3 e ficou com o título.

Apesar da derrota, o Grêmio mostrou novamente sua força ao enfrentar de igual para igual um dos maiores clubes da Europa da época. O vice-campeonato mundial, embora amargo, reafirmou o clube como protagonista internacional.

2017: a final contra o Real Madrid

O Grêmio voltou ao Mundial de Clubes em 2017, após conquistar sua terceira Libertadores, vencendo o Lanús, da Argentina, na decisão. O torneio, realizado nos Emirados Árabes Unidos, reunia campeões continentais de todos os continentes. Na semifinal, o Tricolor enfrentou o Pachuca, do México, e venceu por 1 a 0 na prorrogação, com gol de Everton.

Na grande final, o adversário foi o poderoso Real Madrid, liderado por Cristiano Ronaldo. A equipe brasileira segurou a pressão durante boa parte da partida, mas foi derrotada por 1 a 0, com um gol de falta do astro português. Com isso, o Grêmio terminou novamente como vice-campeão mundial, encerrando sua terceira campanha global.

Total de participações do Grêmio em torneios mundiais

O Grêmio disputou três edições de competições intercontinentais ou mundiais:

1983 – Campeão da Copa Intercontinental (contra o Hamburgo)

1995 – Vice-campeão da Copa Intercontinental (derrota para o Ajax nos pênaltis)

2017 – Vice-campeão do Mundial de Clubes da FIFA (derrota para o Real Madrid)

Essas participações colocam o Grêmio entre os clubes brasileiros com mais finais mundiais disputadas. O clube segue sendo um dos raros representantes do Brasil a ter vencido um título intercontinental de forma oficial.