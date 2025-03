Jogos históricos de Brasil x Colômbia; veja a lista

Brasil e Colômbia protagonizam um histórico rico em confrontos marcantes no futebol sul-americano. Apesar da ampla vantagem brasileira no retrospecto geral, os jogos costumam ser disputados, com partidas que ficaram marcadas na memória dos torcedores. Essa rivalidade ganhou ainda mais destaque nos últimos anos, com jogos decisivos em grandes torneios internacionais. O Lance! listou os jogos históricos de Brasil x Colômbia.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Desde o primeiro confronto, em 1945, até jogos mais recentes em torneios importantes, como a Copa do Mundo e Copa América, o histórico entre as seleções é repleto de grandes momentos. Ambas as seleções têm estilos distintos, com o Brasil tradicionalmente conhecido por seu futebol ofensivo e a Colômbia reconhecida pela garra e técnica crescente de seus jogadores ao longo das décadas.

Confira abaixo cinco partidas inesquecíveis dessa rivalidade, cada uma com sua própria importância histórica e contexto específico, destacando diferentes momentos da evolução do confronto.

continua após a publicidade

Os cinco jogos históricos de Brasil x Colômbia

Primeiro jogo da história (1945)

Em 18 de janeiro de 1945, Brasil e Colômbia se enfrentaram pela primeira vez na história, em jogo válido pela Copa América. Na ocasião, o Brasil venceu por 3 a 0, estabelecendo desde cedo uma superioridade que se manteria ao longo das décadas seguintes. Essa partida inicial serviu como um marco na história das duas seleções, indicando um domínio brasileiro que se prolongaria por muitos anos.

Maior goleada do confronto (1957)

No dia 23 de março de 1957, durante a Copa América disputada no Peru, o Brasil aplicou uma histórica goleada de 9 a 0 sobre a Colômbia. Essa vitória ainda permanece como o placar mais elástico já registrado entre as duas seleções, simbolizando a força e o domínio brasileiro no futebol continental. Este jogo também reforçou a reputação ofensiva do futebol brasileiro no cenário sul-americano.

continua após a publicidade

Único jogo em Copa do Mundo (2014)

Uma das partidas mais memoráveis entre as duas seleções ocorreu nas quartas de final da Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Em 4 de julho daquele ano, com gols de Thiago Silva e David Luiz, a seleção brasileira venceu por 2 a 1, avançando para a semifinal. Este jogo também ficou marcado pela lesão sofrida por Neymar, que o tirou da competição e abalou profundamente os torcedores brasileiros, tornando-se um dos momentos mais emblemáticos daquela Copa.

Primeira vitória da Colômbia sobre o Brasil em amistoso (1985)

A Colômbia conquistou sua primeira vitória na história contra o Brasil em 14 de maio de 1985. Em um amistoso realizado em Bogotá, os colombianos venceram por 1 a 0. Este resultado marcou um importante momento para a seleção colombiana, aumentando a rivalidade e a competitividade entre as equipes. O resultado histórico foi celebrado como um avanço significativo para o futebol colombiano, que até então nunca havia conseguido superar a seleção brasileira.

Primeira vitória colombiana em competição oficial (1991)

Outro momento marcante aconteceu em 13 de julho de 1991, durante a Copa América. Pela primeira vez na história, a Colômbia venceu o Brasil em uma competição oficial, pelo placar de 2 a 0. Esta vitória foi significativa para o futebol colombiano, que começava a se afirmar mais consistentemente no cenário sul-americano. O jogo representou também um marco para uma geração talentosa da Colômbia, consolidando sua ascensão no futebol continental.

Esses jogos históricos exemplificam diferentes aspectos da rivalidade entre Brasil e Colômbia, desde grandes goleadas até vitórias emblemáticas, enriquecendo ainda mais o legado desse confronto no futebol sul-americano.