Tem 28 medalhas olímpicas no total e atua na defesa da saúde mental.

Fez história em 2008 com 8 medalhas de ouro em uma única Olimpíada.

Iniciou na natação aos sete anos e foi diagnosticado com TDAH.

Michael Fred Phelps II nasceu em 30 de junho de 1985, em Baltimore, nos Estados Unidos. Desde criança, demonstrou talento para os esportes aquáticos, ingressando na natação aos sete anos. Diagnosticado com TDAH ainda na infância, encontrou nas piscinas um escape, além de um caminho de disciplina e superação. 40 anos de Michael Phelps, o Lance! relembra a carreira do nadador.

Aos 15 anos, Phelps estreou em Olimpíadas nos Jogos de Sydney, em 2000. Ele não conquistou medalhas, mas chamou atenção por ser o nadador masculino mais jovem da equipe dos Estados Unidos em quase 70 anos. Quatro anos depois, em Atenas 2004, o mundo conheceu a verdadeira dimensão do talento do americano: foram seis ouros e dois bronzes, iniciando sua era de domínio absoluto.

Em Pequim 2008, Phelps fez história ao conquistar oito medalhas de ouro em uma única edição dos Jogos Olímpicos, superando o recorde de Mark Spitz. A façanha o transformou em uma celebridade mundial e consolidou seu status como o maior nome da natação. Nas Olimpíadas seguintes, em Londres 2012 e no Rio 2016, ampliou ainda mais sua galeria de medalhas.

Em sua última participação olímpica, no Rio, Phelps conquistou mais cinco ouros e uma prata, encerrando sua carreira com 28 medalhas olímpicas no total, sendo 23 de ouro, 3 de prata e 2 de bronze. Um feito inédito e que dificilmente será superado.

40 anos de Michael Phelps

Idade: 40 anos (nascido em 30/06/1985) Total de medalhas olímpicas: 28 (23 ouro, 3 prata, 2 bronze) Participações olímpicas: Sydney 2000, Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012, Rio 2016 Recordes mundiais: mais de 30 durante a carreira, em diversas provas, incluindo 100 m e 200 m borboleta, e 200 m e 400 m medley Conquistas em grandes eventos internacionais: 82 medalhas, sendo 65 ouros Altura: 1,93 m Envergadura: 2,01 m

Medalhas por edição olímpica

Sydney 2000: 0 medalhas (5º lugar nos 200 m borboleta) Atenas 2004: 6 ouros e 2 bronzes Pequim 2008: 8 ouros Londres 2012: 4 ouros e 2 pratas Rio 2016: 5 ouros e 1 prata

Estilo, preparação e biotipo

Phelps era conhecido por seu treinamento intenso, com sessões que somavam até 80 quilômetros por semana, seis dias por semana. Em períodos de competição, sua dieta chegava a ultrapassar 8.000 calorias por dia, para sustentar o alto nível de exigência física. Seu biotipo também chamava atenção: braços longos, pernas relativamente curtas, pés grandes e excelente flexibilidade contribuíram para seu desempenho quase inatingível.

Técnico, disciplinado e com instinto de competição apurado, Phelps dominava principalmente as provas de borboleta e medley. Seu estilo eficiente e capacidade de recuperação entre uma prova e outra o tornaram quase imbatível nos grandes eventos.

Vida após as piscinas

Após sua aposentadoria definitiva em 2016, Michael Phelps passou a atuar como comentarista esportivo e se tornou um dos principais defensores da saúde mental entre atletas de elite. Ele criou a Michael Phelps Foundation, voltada à inclusão da natação como ferramenta de educação e bem-estar, além de atuar em ações de segurança aquática.

Phelps também compartilhou abertamente suas lutas contra a depressão e ansiedade, contribuindo para romper tabus no mundo esportivo. Com isso, passou a ser reconhecido não apenas como um campeão nas piscinas, mas como uma figura inspiradora fora delas.

Por que Michael Phelps é o maior de todos os tempos?