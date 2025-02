Por onde anda Valderrama, ex-jogador da Colômbia?

Carlos "El Pibe" Valderrama é um dos maiores jogadores da história do futebol colombiano. Nascido em Santa Marta, Colômbia, em 1961, ele se destacou como um meio-campista extremamente técnico e criativo, sendo reconhecido por sua visão de jogo, passes precisos e estilo inconfundível. O Lance! te conta por onde anda Valderrama.

Valderrama foi um dos principais jogadores da seleção colombiana entre os anos 80 e 90, participando de três Copas do Mundo (1990, 1994 e 1998) e cinco edições da Copa América. Com a camisa da seleção, disputou 111 partidas, marcando 11 gols, tornando-se um dos jogadores mais icônicos do futebol sul-americano.

Seu talento foi reconhecido mundialmente, sendo eleito o melhor jogador da América do Sul em 1987 e 1993. Em 2004, foi incluído na lista dos 125 melhores jogadores vivos da história, elaborada por Pelé para a FIFA.

Além do impacto na seleção, Valderrama brilhou nos clubes por onde passou, jogando na Colômbia, França, Espanha e Estados Unidos, tornando-se um dos grandes ídolos do futebol colombiano.

Os clubes em que Valderrama jogou

Carlos Valderrama teve uma carreira extensa e passou por diferentes mercados, desde o futebol sul-americano até a Europa e a MLS.

Clubes que Valderrama defendeu ao longo da carreira:

Unión Magdalena (1980–1984) – Onde iniciou sua carreira no futebol colombiano. Millonarios (1984–1985) – Passagem curta, mas que ajudou a consolidar sua reputação como um dos melhores meias do país. Deportivo Cali (1985–1987, 1996–1997) – Brilhou no futebol colombiano e teve duas passagens pelo clube. Montpellier (1987–1991) – Primeira experiência na Europa, onde conquistou a Copa da França de 1990. Real Valladolid (1991–1992) – Passagem discreta pelo futebol espanhol. Independiente Medellín (1992–1993) – Breve retorno ao futebol colombiano. Atlético Junior (1993–1995) – Conquistou dois títulos do Campeonato Colombiano (1993 e 1995), sendo ídolo do clube. Tampa Bay Mutiny (1995–1997, 1999–2001) – Um dos principais jogadores da primeira geração da MLS, sendo MVP em 1996. Miami Fusion (1997–1999) – Seguiu na MLS como um dos principais astros da liga. Colorado Rapids (2001–2002) – Último clube da carreira, onde se aposentou aos 41 anos.

O legado no futebol

Valderrama foi um jogador diferenciado, que combinava técnica, inteligência tática e liderança dentro de campo. Ele era conhecido por seu estilo único de jogo, marcado por passes precisos, visão apurada e controle de bola refinado.

Foi um dos primeiros jogadores colombianos a ganhar projeção internacional e ajudou a elevar o futebol do país a um novo patamar. Sua atuação na Copa do Mundo de 1990, onde foi peça fundamental na histórica classificação da Colômbia às oitavas de final, é lembrada até hoje.

Além de suas conquistas individuais, Valderrama foi fundamental para a expansão do futebol nos Estados Unidos, ajudando a popularizar a Major League Soccer (MLS) em sua fase inicial.

Seu nome está eternizado entre os maiores jogadores da história do futebol sul-americano.

Por onde anda Carlos Valderrama?

Após encerrar sua carreira profissional em 2002, Valderrama seguiu ligado ao futebol. Atualmente, ele trabalha como comentarista esportivo na rádio Fútbol de Primera, onde cobre grandes eventos, como a Copa do Mundo.

Ele também tem participação ativa em projetos sociais e escolinhas de futebol, especialmente em sua cidade natal, Santa Marta. Em 2006, recebeu uma homenagem com uma estátua de 22 metros, um reconhecimento por sua importância para o futebol colombiano.

Além da atuação na mídia, Valderrama tentou seguir carreira como treinador. Ele trabalhou como assistente técnico no Atlético Junior, mas sua passagem foi marcada por polêmicas, como quando acusou um árbitro de corrupção ao mostrar dinheiro para ele durante uma partida.

Mesmo longe dos gramados, El Pibe segue sendo um ícone do futebol sul-americano, sendo frequentemente convidado para entrevistas, premiações e eventos esportivos. Sua imagem, sua qualidade técnica e sua liderança fazem dele um dos jogadores mais inesquecíveis da história do futebol.