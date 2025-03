Maiores goleadas de Brasil x Colômbia; veja a lista

Brasil e Colômbia são protagonistas de um dos confrontos mais tradicionais do futebol sul-americano. Ao longo de décadas, ambos se enfrentaram em diversos torneios internacionais, incluindo Copa América e Eliminatórias da Copa do Mundo, em partidas frequentemente marcadas por emoção e grandes atuações. O Lance! listou as maiores goleadas de Brasil x Colômbia.

O histórico de jogos entre brasileiros e colombianos evidencia uma clara vantagem para o Brasil, que conseguiu impor goleadas memoráveis ao longo das disputas. Esses placares amplos ajudaram a consolidar a reputação do futebol brasileiro como potência ofensiva, ressaltando a técnica, a criatividade e a eficiência no ataque.

Entre todas as partidas disputadas entre as duas seleções, algumas se destacam especialmente pelos placares expressivos alcançados pelo Brasil.

Maiores goleadas de Brasil x Colômbia

Maior vitória em toda a história (1957) - Brasil atropela

Em 1957, durante a Copa América disputada no Peru, o Brasil registrou sua maior goleada histórica contra a Colômbia. Jogando em campo neutro, a seleção brasileira aplicou impressionantes 9 a 0, em uma exibição perfeita de futebol ofensivo que entrou para a história dos confrontos internacionais sul-americanos. Esta vitória simbolizou a força ofensiva e o talento individual dos jogadores brasileiros daquela época.

Maior goleada em casa nas Eliminatórias (1977)

Outra vitória histórica aconteceu nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 1978. Em uma partida disputada no Brasil, a seleção brasileira venceu a Colômbia por 6 a 0, mostrando um amplo domínio técnico e tático. Este resultado representou a maior goleada do Brasil jogando em casa contra os colombianos, contribuindo significativamente para a classificação brasileira ao Mundial daquele ano.

Eliminatórias da Copa do Mundo de 1970 (1969) - Show do Brasil

Nas eliminatórias para a Copa de 1970, em partida realizada no dia 21 de agosto de 1969, o Brasil venceu a Colômbia por 6 a 2. Esse placar elástico foi resultado de um jogo envolvente e ofensivamente impecável por parte dos brasileiros, liderados por uma geração que posteriormente conquistaria o tricampeonato mundial no México.

Copa América de 1963 - Placar elástico

Durante a Copa América de 1963, em jogo disputado em 14 de março daquele ano, o Brasil superou a Colômbia por 5 a 1. A partida marcou uma campanha significativa da seleção brasileira, que mais uma vez demonstrou superioridade técnica e habilidade, ratificando a tradição brasileira no torneio continental.

Copa América de 1949 - Outro show do Brasil

Em uma das primeiras disputas oficiais entre as duas seleções, na Copa América de 1949, o Brasil goleou a Colômbia por 5 a 0 no dia 17 de abril daquele ano. Esse placar revelou desde cedo a superioridade do futebol brasileiro no cenário sul-americano e estabeleceu o tom dos confrontos futuros.

Essas goleadas exemplificam o histórico favorável da seleção brasileira diante da Colômbia, revelando não apenas a tradição brasileira no futebol, mas também a capacidade de realizar grandes atuações em partidas decisivas ao longo da história dos confrontos sul-americanos.