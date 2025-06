O torneio de Wimbledon é o mais tradicional do circuito do tênis mundial. Disputado desde 1877 nas quadras de grama do All England Club, em Londres, é o Grand Slam que mais valoriza a história, os rituais e a elegância do esporte. Para os brasileiros, que historicamente se adaptam melhor ao saibro, brilhar em Wimbledon sempre foi um desafio particular. O Lance! relembra as campanhas dos brasileiros em Wimbledon.

Mesmo assim, ao longo das décadas, o tênis brasileiro conseguiu colocar nomes importantes em destaque no torneio. A pioneira foi Maria Esther Bueno, que venceu o torneio nos anos 1950 e 1960 com uma classe inquestionável. Depois dela, o masculino demorou a encontrar sucesso nas quadras londrinas, mas Gustavo Kuerten, o Guga, conseguiu ir longe no fim dos anos 1990.

Mais recentemente, o Brasil voltou a ter destaque em Wimbledon com a ascensão de nomes como Beatriz Haddad Maia e Luisa Stefani. Ambas têm conseguido campanhas importantes, tanto nas simples quanto nas duplas, mantendo viva a presença brasileira no Grand Slam inglês. Ainda que não tenham alcançado finais, demonstram evolução e competitividade.

Com histórias individuais marcantes, os brasileiros construíram um legado de respeito em Wimbledon. Entre títulos, campanhas surpreendentes e presença constante no circuito, o Brasil já escreveu capítulos significativos na grama sagrada do tênis mundial.

Brasileiros em Wimbledon

Maria Esther Bueno: a rainha brasileira de Wimbledon

Nenhum brasileiro brilhou tanto em Wimbledon quanto Maria Esther Bueno. Ícone do esporte nacional, ela venceu o torneio de simples três vezes, nos anos de 1959, 1960 e 1964, sendo a única sul-americana a alcançar tal feito. Além disso, conquistou cinco títulos de duplas e foi finalista em diversas outras ocasiões. Seu estilo elegante, aliado à técnica apurada, encantou o público londrino e a imprensa internacional.

Maria Bueno entrou para a história como uma das maiores tenistas do século XX. Ela ajudou a colocar o tênis brasileiro no mapa mundial em uma época em que o esporte era dominado por europeus e norte-americanos. Seus feitos em Wimbledon permanecem insuperáveis entre os atletas do Brasil.

Guga alcança as quartas em 1999

Gustavo Kuerten é sinônimo de sucesso no saibro, especialmente em Roland Garros, onde foi tricampeão. Mas mesmo em Wimbledon, onde a adaptação é mais difícil para sul-americanos, Guga conseguiu se destacar. Em 1999, ele chegou até as quartas de final, sendo eliminado por Andre Agassi em um jogo competitivo.

A campanha foi histórica por ser a melhor de um brasileiro no torneio masculino desde Thomaz Koch, em 1968. Guga demonstrou sua capacidade de jogar em diferentes pisos e elevou o nome do Brasil mesmo em um ambiente que favorece os especialistas em grama.

Beatriz Haddad Maia renova as esperanças no feminino

Beatriz Haddad Maia vem sendo o principal nome do tênis feminino brasileiro nos últimos anos. Em 2023, ela alcançou a quarta rodada de Wimbledon, o que representou a melhor campanha de uma brasileira no torneio desde os tempos de Maria Bueno. Forte fisicamente, com bom saque e agressividade nas devoluções, Bia tem mostrado que pode ir ainda mais longe em edições futuras.

Além do bom desempenho em simples, Haddad Maia também já alcançou semifinais de Grand Slams em duplas. Sua versatilidade e consistência a tornam uma das maiores promessas de conquistas brasileiras em Wimbledon nas próximas temporadas.

Luisa Stefani se destaca nas duplas

Outro nome importante do tênis brasileiro atual é Luisa Stefani, especialista em duplas. Embora ainda não tenha feito campanhas muito profundas em Wimbledon, ela é presença frequente no torneio e já conquistou títulos em outros Grand Slams, como o Australian Open. Sua técnica e entrosamento com diferentes parceiras fazem dela uma ameaça constante nas principais competições do circuito.

Stefani também representa a nova geração do tênis nacional, que vem conquistando espaço nas categorias de duplas, tradicionalmente dominadas por norte-americanos e europeus. Seu futuro em Wimbledon promete ser cada vez mais relevante.

Outros nomes que deixaram suas marcas

Além dos principais destaques, outros tenistas brasileiros também fizeram campanhas respeitáveis no torneio londrino. Marcelo Melo e Bruno Soares, por exemplo, chegaram a fases avançadas em duplas e são considerados pilares do tênis brasileiro nesta especialidade. André Sá também teve bons momentos em duplas e mistas. No simples, Thomaz Bellucci e Rogério Dutra Silva marcaram presença, mesmo sem alcançar resultados expressivos.

Esses nomes ajudaram a manter o Brasil competitivo em diferentes edições de Wimbledon, reforçando a imagem de um país que, mesmo fora do eixo tradicional da grama, consegue formar atletas de destaque internacional.