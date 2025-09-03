Brasil x Chile: retrospecto e estatísticas
Brasil domina o retrospecto contra o Chile, com mais de 70% de vitórias.
O duelo entre Brasil e Chile é um dos mais tradicionais da América do Sul. Muito além dos números, o confronto carrega rivalidade, histórias de superação e capítulos decisivos em competições internacionais. Desde os primeiros encontros, ainda na primeira metade do século XX, os jogos entre as duas seleções despertam a atenção de torcedores e da imprensa esportiva. O Lance! apresenta as estatísticas de Brasil x Chile.
Ao longo da história, Brasil e Chile se encontraram em diferentes contextos: da Copa do Mundo aos amistosos, da Copa América ao Panamericano. Esses confrontos sempre trouxeram ingredientes especiais, seja pela força da Seleção Brasileira, reconhecida mundialmente, seja pela garra chilena em buscar afirmação no cenário continental.
As estatísticas comprovam a ampla vantagem do Brasil, que venceu mais de 70% das partidas, mas os chilenos também construíram momentos memoráveis. Em algumas Eliminatórias, conseguiram surpreender em Santiago, e em Copas América protagonizaram duelos de grande rivalidade, especialmente nas edições do século XXI.
O clássico Brasil x Chile também reflete a própria evolução do futebol sul-americano. Ao longo das décadas, diferentes gerações se enfrentaram: dos tempos de Leônidas da Silva e Zizinho, passando por Pelé e Garrincha, até chegar aos dias de Neymar e Alexis Sánchez. Cada período trouxe novos capítulos, consolidando esse confronto como parte fundamental da história do futebol das Américas.
Retrospecto geral de Brasil x Chile
- Total de jogos: 76
- Vitórias do Brasil: 54 (71%)
- Empates: 14 (18%)
- Vitórias do Chile: 8 (11%)
- Gols marcados (Brasil): 172 (média de 2,26 por jogo)
- Gols marcados (Chile): 62 (média de 0,82 por jogo)
Brasil em casa
- 30 jogos disputados
- 23 vitórias brasileiras (77%)
- 7 empates
- Nenhuma vitória chilena em território brasileiro
Destaque para a campanha impecável nas Eliminatórias: o Brasil venceu todos os sete confrontos disputados em casa contra os chilenos.
Chile em casa
- 25 jogos disputados
- 14 vitórias brasileiras (56%)
- 6 empates
- 5 vitórias chilenas (20%)
Mesmo em Santiago, a Seleção costuma se impor, mas o Chile já conseguiu resultados históricos, especialmente em Eliminatórias.
Confrontos em campo neutro
- 21 jogos
- Brasil venceu 17 (81%)
- 1 empate
- Chile venceu 3
Um dos capítulos mais lembrados foi na Copa do Mundo de 1962, no Chile, quando a Seleção eliminou os donos da casa na semifinal rumo ao bicampeonato.
Divisão por competições
- Copa do Mundo: 4 jogos (3 vitórias do Brasil, 1 empate)
- Eliminatórias da Copa do Mundo: 15 jogos (11 vitórias do Brasil, 2 empates, 2 vitórias do Chile)
- Copa América: 22 jogos (17 vitórias do Brasil, 2 empates, 3 vitórias do Chile)
- Campeonato Panamericano: 2 jogos (100% de vitórias brasileiras)
- Amistosos: 33 jogos (21 vitórias do Brasil, 9 empates, 3 vitórias do Chile)
Últimos confrontos
- Chile 1 x 2 Brasil – Eliminatórias 2025, em Santiago (10/10/2024)
- Próximo jogo: Brasil x Chile – Eliminatórias 2025, no Maracanã (04/09/2025)
Fatos e curiosidades de Brasil x Chile
- O Brasil teve 9 vitórias consecutivas contra o Chile como melhor sequência.
- A Seleção chegou a ficar 16 jogos invicta no histórico do confronto.
- O Chile nunca conseguiu vencer o Brasil fora de casa.
- O maior tabu dos chilenos foi uma sequência de 9 derrotas seguidas.
