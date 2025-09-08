Brasil x Bolívia; retrospecto e estatísticas
Brasil mantém ampla vantagem contra a Bolívia em jogos oficiais.
O confronto entre Brasil e Bolívia é histórico dentro do futebol sul-americano, embora não tenha o mesmo equilíbrio de outras rivalidades continentais. Desde os primeiros jogos, ainda na primeira metade do século XX, a Seleção Brasileira construiu ampla superioridade nos números e no desempenho dentro de campo. O Lance! apresenta as estatísticas de Brasil x Bolívia.
O Brasil acumula vitórias marcantes em diferentes competições, consolidando-se como um adversário quase intransponível para os bolivianos. Em Copas América, Eliminatórias e até mesmo em amistosos, a Seleção Canarinho costuma impor seu estilo ofensivo, transformando os duelos em partidas de grande vantagem técnica.
Por outro lado, a Bolívia encontrou seus momentos de glória especialmente quando jogou em casa, aproveitando a altitude de La Paz e outras cidades para surpreender os brasileiros. Foi nesses cenários que a equipe conseguiu equilibrar parte do histórico, conquistando vitórias que entraram para a memória do torcedor local.
Com o passar das décadas, o duelo se tornou também um reflexo das diferenças estruturais entre as duas seleções: de um lado, a tradição vencedora do Brasil em Copas do Mundo; do outro, o esforço boliviano para se afirmar no cenário continental. Ainda assim, cada jogo mantém a expectativa, seja pela rivalidade regional, seja pela imprevisibilidade que o futebol sempre reserva.
Retrospecto geral de Brasil x Bolívia
- Total de jogos: 33
- Vitórias do Brasil: 24 (73%)
- Empates: 4 (12%)
- Vitórias da Bolívia: 5 (15%)
- Gols marcados (Brasil): 113 (média de 3,42 por jogo)
- Gols marcados (Bolívia): 26 (média de 0,79 por jogo)
Brasil em casa
- 13 jogos disputados
- 11 vitórias brasileiras (85%)
- 2 empates
- Nenhuma vitória boliviana
No território brasileiro, a Seleção jamais perdeu para os bolivianos, confirmando a ampla superioridade histórica.
Bolívia em casa
- 10 jogos disputados
- 4 vitórias brasileiras (40%)
- 2 empates
- 4 vitórias bolivianas (40%)
É em casa que a Bolívia consegue equilibrar o confronto, principalmente em La Paz e outras cidades de altitude elevada, onde o fator físico pesa contra os visitantes.
Confrontos em campo neutro
- 10 jogos disputados
- 9 vitórias do Brasil (90%)
- 1 vitória da Bolívia
- Nenhum empate
O Brasil costuma se impor quando enfrenta os bolivianos fora dos dois territórios, especialmente em Copa América.
Divisão por competições
- Copa do Mundo: 1 jogo (vitória do Brasil)
- Eliminatórias da Copa do Mundo: 18 jogos (11 vitórias do Brasil, 4 empates, 3 vitórias da Bolívia)
- Copa América: 11 jogos (9 vitórias do Brasil, 2 vitórias da Bolívia)
- Amistosos: 3 jogos (3 vitórias brasileiras)
Últimos confrontos
- Brasil 5 x 1 Bolívia – Eliminatórias 2025, em Belém (08/09/2023)
- Próximo jogo: Bolívia x Brasil – Eliminatórias 2025, em El Alto (09/09/2025)
Fatos e curiosidades de Brasil x Bolívia
- O Brasil já marcou mais de 100 gols na história contra a Bolívia.
- A Seleção Canarinho tem como melhor sequência 6 vitórias consecutivas.
- A Bolívia conseguiu suas vitórias principalmente em jogos de altitude.
- Em campo neutro, a supremacia brasileira é quase absoluta.
