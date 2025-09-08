Brasil x Bolívia; retrospecto e estatísticas

Brasil nunca perdeu para a Bolívia em território brasileiro.

Confronto entre Brasil e Bolívia é histórico, mas desequilibrado.

O confronto entre Brasil e Bolívia é histórico dentro do futebol sul-americano, embora não tenha o mesmo equilíbrio de outras rivalidades continentais. Desde os primeiros jogos, ainda na primeira metade do século XX, a Seleção Brasileira construiu ampla superioridade nos números e no desempenho dentro de campo. O Lance! apresenta as estatísticas de Brasil x Bolívia.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Brasil acumula vitórias marcantes em diferentes competições, consolidando-se como um adversário quase intransponível para os bolivianos. Em Copas América, Eliminatórias e até mesmo em amistosos, a Seleção Canarinho costuma impor seu estilo ofensivo, transformando os duelos em partidas de grande vantagem técnica.

Por outro lado, a Bolívia encontrou seus momentos de glória especialmente quando jogou em casa, aproveitando a altitude de La Paz e outras cidades para surpreender os brasileiros. Foi nesses cenários que a equipe conseguiu equilibrar parte do histórico, conquistando vitórias que entraram para a memória do torcedor local.

continua após a publicidade

Com o passar das décadas, o duelo se tornou também um reflexo das diferenças estruturais entre as duas seleções: de um lado, a tradição vencedora do Brasil em Copas do Mundo; do outro, o esforço boliviano para se afirmar no cenário continental. Ainda assim, cada jogo mantém a expectativa, seja pela rivalidade regional, seja pela imprevisibilidade que o futebol sempre reserva.

Retrospecto geral de Brasil x Bolívia

Total de jogos: 33 Vitórias do Brasil: 24 (73%) Empates: 4 (12%) Vitórias da Bolívia: 5 (15%) Gols marcados (Brasil): 113 (média de 3,42 por jogo) Gols marcados (Bolívia): 26 (média de 0,79 por jogo)

Brasil em casa

13 jogos disputados 11 vitórias brasileiras (85%) 2 empates Nenhuma vitória boliviana

No território brasileiro, a Seleção jamais perdeu para os bolivianos, confirmando a ampla superioridade histórica.

Bolívia em casa

10 jogos disputados 4 vitórias brasileiras (40%) 2 empates 4 vitórias bolivianas (40%)

É em casa que a Bolívia consegue equilibrar o confronto, principalmente em La Paz e outras cidades de altitude elevada, onde o fator físico pesa contra os visitantes.

continua após a publicidade

Confrontos em campo neutro

10 jogos disputados 9 vitórias do Brasil (90%) 1 vitória da Bolívia Nenhum empate

O Brasil costuma se impor quando enfrenta os bolivianos fora dos dois territórios, especialmente em Copa América.

Divisão por competições

Copa do Mundo: 1 jogo (vitória do Brasil) Eliminatórias da Copa do Mundo: 18 jogos (11 vitórias do Brasil, 4 empates, 3 vitórias da Bolívia) Copa América: 11 jogos (9 vitórias do Brasil, 2 vitórias da Bolívia) Amistosos: 3 jogos (3 vitórias brasileiras)

Últimos confrontos

Brasil 5 x 1 Bolívia – Eliminatórias 2025, em Belém (08/09/2023) Próximo jogo: Bolívia x Brasil – Eliminatórias 2025, em El Alto (09/09/2025)

Fatos e curiosidades de Brasil x Bolívia