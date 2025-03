Brasil x Argentina: retrospecto e estatísticas do confronto

Brasil e Argentina protagonizam uma das maiores rivalidades da história do futebol mundial, um clássico que atravessa décadas e gerações. Desde o início dos confrontos, essa disputa representa muito mais do que apenas uma partida de futebol. Trata-se de um embate cultural, histórico e esportivo entre dois países apaixonados pelo esporte mais popular do planeta. O Lance! te conta tudo sobre o confronto Brasil x Argentina.

Ambas as seleções são reconhecidas mundialmente por suas conquistas e pelos jogadores lendários que já vestiram suas camisas. Craques como Pelé, Diego Maradona, Ronaldo Fenômeno, Lionel Messi e Neymar elevaram o patamar dessa rivalidade com atuações históricas que são lembradas até hoje por torcedores ao redor do globo.

Cada encontro entre brasileiros e argentinos é aguardado com grande expectativa e emoção, não apenas pelas torcidas locais, mas também por todos os amantes do futebol, devido à alta qualidade técnica e à intensidade emocional presente nesses duelos. Seja em partidas amistosas ou oficiais, as disputas entre Brasil e Argentina são sempre sinônimo de espetáculo e tensão.

Retrospecto geral do confronto entre Brasil x Argentina

No histórico completo de confrontos entre Brasil e Argentina, a seleção brasileira possui uma leve vantagem. Em 109 partidas disputadas até hoje, o Brasil venceu 43 vezes, totalizando cerca de 39% dos jogos realizados. A Argentina, por sua vez, venceu 40 partidas, o que corresponde a aproximadamente 37%. Os confrontos terminaram empatados em 26 ocasiões, cerca de 24% dos jogos.

Jogos disputados no Brasil

Quando o Brasil atua em seu território, o desempenho da seleção brasileira é bastante superior, demonstrando a força do fator casa nesse clássico. Em 42 confrontos realizados no Brasil, a equipe canarinho saiu vencedora em 23 ocasiões (55%), enquanto a Argentina conseguiu vencer 12 jogos (28%), e outros 7 encontros terminaram empatados.

Desempenho na Argentina

Jogando na Argentina, as estatísticas mostram maior equilíbrio entre as seleções. Em 37 partidas realizadas em território argentino, os donos da casa têm leve vantagem, com 12 vitórias (32%). O Brasil venceu 10 vezes (27%) e houve ainda 15 empates (41%), revelando uma grande dificuldade histórica para ambas as seleções atuarem no país do adversário.

Jogos em campo neutro

Além dos confrontos em território brasileiro e argentino, houve também partidas realizadas em campo neutro, especialmente em Copas do Mundo e Copas América. Nesses duelos, a rivalidade também é intensa e equilibrada, refletindo a alta competitividade dos dois gigantes sul-americanos.

Gols marcados e sofridos

No total dos jogos realizados até hoje, foram marcados 325 gols no clássico, com pequena vantagem para o Brasil. A seleção brasileira marcou 165 gols (média de 1,51 por jogo), enquanto a Argentina anotou 160 gols (média de 1,47 por partida), mostrando equilíbrio também no poder ofensivo das duas seleções.

Esses números destacam não apenas a intensidade da rivalidade entre Brasil e Argentina, mas também como cada partida representa um capítulo único, repleto de emoção e importância histórica. A cada novo encontro, brasileiros e argentinos entram em campo para defender não apenas suas cores, mas também o orgulho e a paixão nacional, mantendo viva uma das rivalidades mais fascinantes e tradicionais do esporte mundial.