Brasil no Mané Garrincha: retrospecto e jogos em Brasília

O Estádio Nacional Mané Garrincha, localizado em Brasília, tem sido palco de partidas memoráveis da Seleção Brasileira ao longo da última década. Reinaugurado para receber grandes eventos esportivos internacionais, o estádio viu a equipe nacional protagonizar confrontos históricos do futebol internacional que ficaram eternizados na memória dos torcedores brasileiros. O Lance! listou os principais jogos do Brasil no Mané Garrincha, após a reforma para a Copa do Mundo de 2014.

Entre partidas oficiais e amistosas, o Brasil já realizou grandes atuações no Mané Garrincha, reafirmando o estádio como uma fortaleza para a Seleção.

Brasil no Mané Garrincha

Copa das Confederações 2013: Brasil 3 x 0 Japão

No dia 15 de junho de 2013, pela abertura da Copa das Confederações, o Brasil venceu o Japão por 3 a 0 diante de mais de 67 mil espectadores. Neymar abriu o placar logo no início da partida, seguido por Paulinho e Jô, garantindo um resultado tranquilo que empolgou o país e impulsionou a equipe rumo ao título do torneio.

Maior goleada recente em amistoso: Brasil 6 x 0 Austrália (2013)

Em amistoso realizado em 7 de setembro de 2013, a Seleção Brasileira aplicou uma goleada histórica de 6 a 0 sobre a Austrália. Com gols de Neymar, Jô, Ramires, Alexandre Pato e Luiz Gustavo, a seleção deu um verdadeiro espetáculo para quase 41 mil torcedores presentes no estádio.

Jogos da Copa do Mundo FIFA 2014

Durante a Copa do Mundo de 2014, o Mané Garrincha sediou jogos marcantes da Seleção Brasileira. No dia 11 de julho, no entanto, o Brasil enfrentou a Holanda pela disputa do terceiro lugar, sofrendo uma dura derrota por 3 a 0. Apesar do resultado negativo, a partida marcou um dos momentos mais significativos do torneio, com mais de 68 mil espectadores acompanhando o confronto.

Retorno às vitórias em amistosos

Em 2019 e 2023, o Brasil voltou ao Mané Garrincha em amistosos internacionais e retomou a tradição de grandes atuações. Vitórias expressivas contra Catar (2 a 0) em 2019 e Chile (4 a 0) em 2023 mostraram o reencontro da equipe com o bom futebol, proporcionando grandes espetáculos para os fãs locais.

Eliminatórias para a Copa de 2026

Recentemente, em 15 de outubro de 2024, o Brasil venceu o Peru por 4 a 0 pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo FIFA 2026. Uma atuação dominante reforçou o estádio como forte aliado na busca pela vaga no Mundial, mantendo a invencibilidade em partidas oficiais recentes.

Esses jogos mostram o quanto o Estádio Mané Garrincha é especial para a seleção brasileira, representando um palco de grandes conquistas e performances marcantes, contribuindo significativamente para a história rica e vencedora do futebol nacional.

Com o apoio constante da torcida brasiliense, o Mané Garrincha seguirá sendo uma das grandes fortalezas do futebol brasileiro por muitos anos.