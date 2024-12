Por onde anda Mauro Silva, ex-volante da Seleção?

Mauro Silva, um dos volantes mais respeitados do futebol brasileiro, construiu uma carreira marcada por regularidade e conquistas. Reconhecido por sua disciplina tática e liderança, Mauro foi peça fundamental no Deportivo La Coruña e na Seleção Brasileira campeã da Copa do Mundo de 1994. Atualmente, ele exerce um papel importante fora dos gramados, contribuindo para a administração do futebol paulista como vice-presidente da Federação Paulista de Futebol. O Lance! te conta por onde anda Mauro Silva.

A trajetória de Mauro Silva no futebol

Mauro Silva iniciou sua carreira profissional no Guarani, onde atuou entre 1986 e 1989. Sua qualidade no meio-campo o levou ao Bragantino, clube pelo qual conquistou o Campeonato Paulista de 1990 e ajudou a equipe a alcançar a final do Campeonato Brasileiro de 1991. Essas atuações despertaram o interesse internacional, e em 1992, Mauro transferiu-se para o Deportivo La Coruña, na Espanha.

No clube espanhol, Mauro Silva viveu o auge de sua carreira. Durante 13 temporadas, ele foi um dos pilares do Deportivo, participando de 458 jogos e conquistando títulos como o Campeonato Espanhol (1999–2000), duas Copas do Rei e três Supercopas da Espanha. Seu estilo de jogo, baseado em marcação eficiente e passes precisos, garantiu reconhecimento entre os melhores volantes de sua geração.

Conquistas na Seleção Brasileira

A história de Mauro Silva na Seleção Brasileira é igualmente notável. Convocado para a Copa do Mundo de 1994, ele foi titular em todos os jogos e desempenhou papel crucial na conquista do tetracampeonato. Ao lado de Dunga, formou uma dupla de volantes que trouxe equilíbrio e consistência ao time, especialmente em partidas decisivas.

Além da Copa de 1994, Mauro disputou a Copa América de 1997, ampliando seu legado no futebol internacional. Sua postura disciplinada e profissionalismo o tornaram uma referência dentro e fora de campo.

Por onde anda Mauro Silva?

Desde sua aposentadoria em 2005, Mauro Silva dedicou-se a contribuir com o futebol de forma administrativa. Em 2019, ele assumiu o cargo de vice-presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), onde atua na modernização e fortalecimento das competições organizadas pela entidade.

Além de suas responsabilidades na FPF, Mauro participa de eventos esportivos e palestras, onde compartilha sua experiência no futebol com jovens atletas e profissionais do esporte. Ele também é embaixador de projetos voltados para o desenvolvimento social por meio do esporte, promovendo iniciativas de inclusão e educação.

Clubes onde Mauro Silva jogou:

1986–1989: Guarani

1989–1992: Bragantino

1992–2005: Deportivo La Coruña