Por onde anda Gilberto Silva, ex-volante da Seleção de 2002?

Gilberto Aparecido da Silva, conhecido como Gilberto Silva, é um dos grandes nomes da história recente do futebol nacional. O ex-volante foi titular absoluto na Seleção Brasileira que conquistou o pentacampeonato mundial em 2002 e teve uma carreira marcada por sucesso, disciplina e liderança. Além de seu destaque na seleção, Gilberto brilhou no Arsenal, da Inglaterra, onde conquistou títulos importantes e se consolidou como um dos melhores jogadores de sua posição. O Lance! te conta por onde anda Gilberto Silva.

Reconhecido por sua visão de jogo e eficiência na marcação, Gilberto Silva deixou um legado de excelência tanto no futebol nacional quanto no internacional. Desde sua aposentadoria, ele continua ativo no esporte, contribuindo como comentarista, empresário e em projetos voltados para o desenvolvimento do futebol.

A trajetória de Gilberto Silva no futebol

Gilberto Silva iniciou sua carreira no América-MG, onde ajudou o clube a conquistar o Campeonato Brasileiro da Série B em 1997. Posteriormente, transferiu-se para o Atlético-MG, onde viveu momentos de destaque, sendo peça importante na equipe que conquistou o Campeonato Mineiro de 2000.

Sua performance chamou a atenção da Seleção Brasileira, e em 2002, ele foi convocado para a Copa do Mundo, substituindo Emerson após uma lesão. Gilberto brilhou no torneio, sendo titular em todos os jogos e ajudando o Brasil a levantar a taça de campeão mundial. Sua atuação sólida no meio-campo o destacou como um dos grandes volantes da competição.

Após o sucesso na seleção, Gilberto foi contratado pelo Arsenal, onde jogou de 2002 a 2008. No clube inglês, ele conquistou títulos importantes, como a Premier League invicta em 2003-2004 e duas Copas da Inglaterra. Seu desempenho lhe rendeu o apelido de "invisível wall" ("parede invisível"), graças à sua eficiência defensiva.

Depois do Arsenal, Gilberto teve passagens pelo Panathinaikos, da Grécia, onde foi campeão nacional, e retornou ao Atlético-MG, contribuindo para a equipe nos anos finais de sua carreira. Ele encerrou sua trajetória como jogador em 2015, deixando um legado de profissionalismo e sucesso.

Por onde anda Gilberto Silva?

Atualmente, Gilberto Silva atua como comentarista esportivo, empresário e palestrante. Ele mantém uma forte conexão com o futebol, participando de análises de partidas e eventos relacionados ao esporte. Além disso, ele se dedica a projetos voltados para a formação de jovens atletas e ao desenvolvimento do futebol no Brasil.

Gilberto também é uma figura ativa em iniciativas sociais, promovendo o esporte como ferramenta de inclusão e transformação. Frequentemente, ele participa de entrevistas e documentários que relembram a campanha do pentacampeonato e seus momentos marcantes no Arsenal e na Seleção Brasileira.

O ex-volante continua sendo admirado por sua trajetória exemplar dentro e fora dos gramados, servindo de inspiração para novas gerações de atletas. Sua contribuição ao futebol brasileiro é reconhecida mundialmente, e ele segue deixando sua marca como embaixador do esporte.

Clubes em que Gilberto Silva jogou:

1996–2000: América Mineiro

2000–2002: Atlético Mineiro

2002–2008: Arsenal (Inglaterra)

2008–2011: Panathinaikos (Grécia)

2011–2012: Grêmio

2013-2014: Atlético Mineiro