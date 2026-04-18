A regra do W.O.: quanto tempo um time pode atrasar?

No cenário do futebol profissional, a pontualidade é tratada com o mesmo rigor que as regras táticas dentro de campo. O termo W.O., abreviação da expressão inglesa "Walk Over" (vitória fácil ou caminhar sobre o adversário), representa uma das situações mais frustrantes para torcedores, organizadores e detentores de direitos de transmissão. Quando uma equipe deixa de comparecer a um compromisso oficial, ela não apenas fere o espírito esportivo, mas aciona uma complexa engrenagem jurídica e administrativa que visa mitigar os prejuízos causados pela ausência do espetáculo. O Lance! explica a regra do W.O.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A regra do W.O.

Embora as Leis do Jogo da International Football Association Board (IFAB) forneçam a base para a realização de uma partida, os detalhes específicos sobre atrasos e o tempo de espera são geralmente definidos pelos regulamentos gerais de cada federação ou confederação. No Brasil, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estabelece diretrizes claras em seu Regulamento Geral de Competições (RGC) para lidar com a impontualidade. O objetivo é garantir que imprevistos logísticos não punam injustamente um clube, ao mesmo tempo em que estabelece um limite intransponível para a espera.

A aplicação da regra do W.O. não é uma decisão imediata ou arbitrária do árbitro no minuto exato marcado para o início do jogo. Existe um protocolo de tolerância que deve ser seguido à risca, transformando o árbitro em um cronometrista oficial da crise. Durante esse período de espera, a equipe de arbitragem deve permanecer em contato com os delegados da partida e representantes dos clubes para entender os motivos do atraso. Somente após o esgotamento dos prazos regulamentares é que a partida é formalmente cancelada e o processo disciplinar é encaminhado aos tribunais de justiça desportiva.

continua após a publicidade

Além do não comparecimento físico, o futebol prevê situações onde o W.O. ocorre de forma técnica, mesmo com os jogadores presentes no estádio. Isso pode acontecer por falta de documentação, número insuficiente de atletas ou até mesmo por recusa deliberada de entrar em campo. Cada um desses cenários possui desdobramentos distintos na tabela de classificação e nas finanças das instituições envolvidas. Entender a cronologia de um W.O. é essencial para compreender como a burocracia esportiva protege a integridade das competições contra o caos logístico e a má gestão.

Neste artigo, analisaremos detalhadamente quanto tempo um time pode atrasar antes que o W.O. seja declarado, quais são os critérios de "força maior" que podem estender essa espera e quais as punições previstas nos regulamentos modernos. Vamos explorar a diferença entre o atraso simples e o abandono de campo, além de discutir o impacto dessa regra na economia do esporte. Através desta análise técnica, ficará claro que o W.O. é o último recurso de um sistema que valoriza, acima de tudo, o cumprimento do calendário e o respeito ao público que consome o futebol.

continua após a publicidade

O tempo de tolerância, a regra do W.O.

No futebol brasileiro, o Regulamento Geral de Competições da CBF é a bíblia que dita o tempo de espera. Segundo o Artigo 12 do RGC, a equipe que não se apresentar em campo até o horário marcado para o início da partida terá uma tolerância de 30 minutos. Esse prazo é contado a partir do horário oficial previsto na tabela da competição. Durante esse intervalo, o árbitro e seus assistentes já devem estar prontos e uniformizados, aguardando a chegada do clube retardatário ou a regularização da situação que impede o início.

Entretanto, esse prazo pode ser estendido por mais 30 minutos em casos de "força maior" ou motivo justificado, a critério exclusivo do árbitro da partida. Exemplos de força maior incluem acidentes de trânsito comprovados que impeçam o ônibus da delegação de chegar ao estádio, problemas mecânicos graves em aeronaves ou condições climáticas extremas que travem a logística. É importante ressaltar que a simples "falha de planejamento" ou "trânsito intenso comum" raramente são aceitos como justificativas para a extensão do prazo além dos primeiros 30 minutos iniciais.

Se após o esgotamento total do prazo (que pode chegar a 60 minutos em situações excepcionais) a equipe ainda não estiver em campo com o número mínimo de jogadores exigido pela lei, o árbitro deve encerrar os procedimentos de espera. Ele fará um relatório detalhado na súmula, registrando cada tentativa de contato e as condições do estádio. A partir desse momento, a partida é considerada um W.O. administrativo, e o resultado de 3 a 0 a favor do time presente é aplicado provisoriamente até o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

O número mínimo de jogadores: A regra 3 da IFAB

Muitas vezes, o W.O. ocorre não porque o time não chegou ao estádio, mas porque não possui atletas suficientes para iniciar a disputa. De acordo com a Regra 3 das Leis do Jogo, uma partida não pode começar ou continuar se uma das equipes tiver menos de sete jogadores. Se um time chega ao estádio com apenas seis atletas, o árbitro deve aguardar o tempo de tolerância (os mesmos 30 minutos) para que o sétimo jogador apareça e assine a súmula.

Caso o prazo termine e a equipe continue com apenas seis jogadores, o W.O. é declarado. Esse cenário é comum em categorias de base ou em clubes que enfrentam graves crises financeiras e não conseguem registrar atletas a tempo no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. É uma forma de W.O. técnico que demonstra a incapacidade administrativa do clube em cumprir os requisitos básicos para a prática do esporte profissional.

Existe também a aplicação da regra do W.O. durante a partida. Se um time começa o jogo com sete jogadores e um deles se lesiona ou é expulso, ficando com apenas seis, o árbitro deve encerrar o jogo imediatamente. Se o time que ficou com menos de sete jogadores estivesse perdendo, o placar do momento é mantido (ou altera-se para 3 a 0 se a derrota fosse por uma margem menor). Se o time com menos de sete estivesse vencendo ou empatando, o adversário é declarado vencedor pelo placar de 3 a 0.

Consequências esportivas

A punição padrão para a aplicação da regra do W.O. no futebol mundial é a derrota pelo placar de 3 a 0. Esse número não foi escolhido ao acaso; ele visa garantir que o time que compareceu não seja prejudicado em critérios de desempate, como saldo de gols, em relação a outros competidores que jogaram e venceram suas partidas em campo. Em algumas competições, se o saldo médio de gols do campeonato for superior a 3, o regulamento pode prever uma alteração nesse placar, mas o 3 a 0 é a norma quase universal da FIFA.

Além da perda dos pontos, o clube que causa um W.O. sofre sanções pesadas na tabela de classificação. Em muitos campeonatos de pontos corridos, o W.O. é o primeiro critério de desempate negativo: se dois times terminam empatados em tudo, aquele que teve um W.O. contra si durante a competição ficará atrás na tabela. Em casos de reincidência, a federação pode até excluir o clube do campeonato, rebaixando-o automaticamente para a divisão inferior ou suspendendo suas atividades profissionais por um período determinado.

Impacto financeiro

Um W.O. é um desastre econômico para a liga e para o clube mandante. Existem custos de aluguel de estádio, contratação de segurança, serviços de ambulância, bilheteria e, principalmente, as multas contratuais com as redes de televisão. Quando um jogo deixa de acontecer, a emissora perde horas de programação e espaços publicitários vendidos. O clube que deu o W.O. é legalmente responsável por ressarcir todos esses prejuízos.

No Brasil, o RGC prevê que o clube que não comparecer deve indenizar o adversário pelas despesas comprovadas de viagem, hospedagem e alimentação, além de pagar uma multa administrativa à entidade organizadora. Em torneios de mata-mata, como a Copa do Brasil, o prejuízo é ainda maior, pois o clube perde a cota de participação da fase seguinte e pode ser proibido de disputar a competição nos anos posteriores. A "fatura" de um W.O. pode chegar a valores que inviabilizam a sobrevivência de clubes de pequeno e médio porte.

Casos históricos de W.O. no futebol

O futebol brasileiro e mundial possui casos emblemáticos de aplicação da regra do W.O. Um dos mais tristes e respeitosos ocorreu no final de 2016. Após a tragédia aérea com a delegação da Chapecoense, a última rodada do Brasileirão previa o jogo entre Chapecoense e Atlético-MG. Ambos os clubes, em comum acordo e em luto, decidiram não entrar em campo. O árbitro seguiu o protocolo, aguardou o tempo de tolerância e registrou o "duplo W.O.". Nesse caso excepcional, a CBF não aplicou multas pesadas, entendendo a situação de luto nacional.

Outro caso marcante foi a greve dos jogadores do Figueirense em 2019, em uma partida contra o Cuiabá pela Série B. Devido a meses de salários atrasados, os jogadores se recusaram a entrar em campo. O Cuiabá compareceu, o árbitro aguardou os 30 minutos regulamentares e declarou o W.O. Esse evento foi um marco na luta por direitos trabalhistas no futebol brasileiro, mostrando que o W.O. também pode ser uma ferramenta de protesto político e social, embora com consequências esportivas drásticas para a instituição.

O papel da Justiça Desportiva em caso de W.O.

Após o árbitro registrar o W.O. em súmula, o caso sai da esfera de campo e entra na esfera jurídica. O STJD abre um processo baseado no Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O clube infrator tem o direito de apresentar sua defesa, tentando provar a existência de força maior. Se o tribunal aceitar a justificativa, a partida pode ser remarcada para uma nova data, anulando o W.O. inicial.

No entanto, se a defesa for rejeitada, as penas são aplicadas rigorosamente. O tribunal pode decidir por multas que variam de cem reais a cem mil reais, além da perda de pontos e possíveis suspensões de dirigentes. A justiça desportiva atua para garantir que o W.O. não seja usado de forma estratégica por clubes que, por exemplo, queiram evitar uma goleada ou poupar jogadores para outra competição, mantendo a credibilidade do torneio perante os patrocinadores e o público fiel.