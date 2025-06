O Mundial de Clubes 2025 começa neste sábado (14) e promete não apenas a disputa entre os maiores campeões continentais dos últimos anos, mas também uma verdadeira vitrine de talentos milionários. De acordo com dados do site Transfermarkt, especializado em avaliação de jogadores, os atletas mais valiosos do torneio somam cifras que superam o orçamento de muitos clubes.

Como era de se esperar, Real Madrid e Manchester City lideram o ranking com seus principais nomes. Kylian Mbappé divide o topo da lista com Jude Bellingham e Erling Haaland, todos avaliados em impressionantes € 180 milhões cada. Vini Jr aparece logo na sequência e fecha o top 4.

💰 Os jogadores mais valiosos do Mundial de Clubes 2025

Fonte: Transfermarkt # Jogador Clube Valor de mercado 1 Kylian Mbappé Real Madrid € 180 mi 2 Jude Bellingham Real Madrid € 180 mi 3 Erling Haaland Manchester City € 180 mi 4 Vinicius Jr. Real Madrid € 170 mi 5 Jamal Musiala Bayern de Munique € 140 mi 6 Federico Valverde Real Madrid € 130 mi 7 Cole Palmer Chelsea € 120 mi 8 Rodri Manchester City € 110 mi 9 Julián Álvarez Atlético de Madrid € 100 mi 10 Phil Foden Manchester City € 100 mi 11 Michael Olise Bayern de Munique € 100 mi

💹 O que é valor de mercado?

O valor de mercado de um jogador é uma estimativa financeira do quanto ele vale atualmente para negociações. Ele não é o mesmo que a multa rescisória nem significa que um clube só poderá contratá-lo por esse preço, mas serve como uma referência pública e atualizada sobre sua valorização no mercado internacional.

O cálculo considera diversos fatores:

Idade e potencial de crescimento

Qualidade técnica e posição em campo

Nível da liga em que atua

Desempenho recente (clube e seleção)

Tempo de contrato com o atual clube

Histórico de lesões

Interesse de outros clubes e demanda no mercado

O valor serve como parâmetro em negociações, investimentos e até análises comerciais por patrocinadores. Em um torneio como o Mundial de Clubes, essa métrica também mostra a diferença financeira entre os participantes, que vão desde times milionários da Europa até clubes em ascensão de outros continentes.

Mbappé e Bellingham são os jogadores mais caros no Mundial de Clubes (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

