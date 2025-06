Quanto João Fonseca já faturou em prêmios na carreira? Veja valores

A ascensão meteórica de João Fonseca nas quadras também tem se refletido nos números fora delas. De acordo com dados oficiais da ATP, o brasileiro de apenas 18 anos já faturou US$ 1,481 milhão (R$ 8,24 milhões, na cotação atual) em premiações ao longo da carreira profissional. Somente em 2025, temporada que ainda está em andamento, o tenista já embolsou US$ 662,6 mil (R$ 3,69 milhões).

Os números impressionam ainda mais quando se considera que Fonseca começou o ano na 113ª posição do ranking mundial e hoje já figura entre os 60 melhores do mundo, ocupando a 57ª colocação após sua participação em Roland Garros. Esta é, inclusive, a melhor posição de sua carreira até agora.

João Fonseca tem mostrado consistência e maturidade ao longo da temporada, acumulando bons resultados em torneios de alto nível. Em Roland Garros, por exemplo, o carioca alcançou a terceira rodada, feito que ajudou a alavancar seus ganhos e sua pontuação no ranking.

➡️ Veja os números de premiação de João Fonseca:

US$ 1,481 milhão (~R$ 8,24 milhões) Apenas em 2025: US$ 662,6 mil (~R$ 3,69 milhões)

É importante destacar que esses valores são brutos, ou seja, não levam em conta os descontos de impostos nem os altos custos de manutenção da carreira de um tenista profissional — como passagens aéreas, hospedagens, alimentação e salários de técnicos, fisioterapeutas e preparadores físicos.

🎾 Próximo desafio: grama alemã

Fonseca volta às quadras no ATP 500 de Halle, na Alemanha, onde jogará na grama — superfície que exige um estilo de jogo diferente e costuma ser desafiadora para os sul-americanos. O torneio será mais um importante passo para o jovem seguir acumulando pontos no ranking e, claro, prêmios em dinheiro.

