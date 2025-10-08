Atacante da Seleção Brasileira é sondado por clube da MLS
Oferta, no entanto, foi prontamente recusada pelo jogador
O atacante Richarlison, do Tottenham e da Seleção Brasileira, entrou na mira do Orlando City. O clube norte-americano fez uma sondagem para demonstrar interesse em contar com o jogador, em movimento que mira o fortalecimento do elenco e da marca da equipe antes da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos.
A informação foi publicada pela ESPN e confirmada pelo UOL. Ricardo Moreira, diretor esportivo do Orlando, esteve em Londres para se reunir com representantes da BASE, agência que gerencia a carreira do atleta. O dirigente apresentou o projeto esportivo do clube e formalizou o desejo de abrir negociações.
O Tottenham, porém, não pretende liberar o brasileiro com facilidade. O clube inglês estabeleceu um preço de cerca de 40 milhões de euros (R$ 248 milhões) para negociar o atacante, valor considerado alto demais pelos norte-americanos. Com isso, qualquer tratativa mais concreta acabou estagnada nas fases iniciais.
Richarlison prioriza permanência na Europa
Apesar da abordagem, Richarlison não demonstrou interesse em deixar o futebol europeu neste momento. O atacante, de 28 anos, tem contrato com o Tottenham até dezembro de 2027 e acredita que permanecer na Premier League é o caminho ideal para seguir competitivo e manter espaço na Seleção Brasileira, especialmente no ciclo que antecede a Copa de 2026.
O “Pombo”, como é conhecido, está na Inglaterra desde 2017, quando foi contratado pelo Watford após se destacar no Fluminense. Em seguida, defendeu o Everton por quatro temporadas antes de se transferir para os Spurs, em 2022, por cerca de 50 milhões de libras.
Na atual temporada, Richarlison soma três gols e uma assistência em 13 partidas sob o comando do técnico Thomas Frank. Recentemente, ele atingiu a marca de 250 jogos na Premier League, tornando-se o quinto brasileiro a alcançar esse número, ao lado de nomes como Willian, Ederson e Firmino.
