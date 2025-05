Valor de Yamal é quase 30 vezes maior que Messi quando argentino tinha 17 anos

Muito antes de completar a maioridade, Lamine Yamal já é um nome marcado na história do futebol pelos diversos recordes quebrados a nível mundial de clubes e seleções. E uma das consequências das grandes atuações em campo se reflete na valorização do atleta no mercado de transferências, ao ponto do jovem espanhol atingir cifras milionárias aos 17 anos. Os números, aliás, são muito maiores que os alcançados por Lionel Messi, maior ídolo do Barcelona, quando era menor de idade.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Antes de comparar os valores, é importante ressaltar que o mercado do futebol vivia uma outra realidade, onde os valores investidos pelo clube eram bem menores dos que são praticados hoje e a própria valorização dos clubes com premiações, cotas de TV e venda de produtos era inferior. Tudo isso torna o atual contexto do futebol europeu e mundial mais favorável à jovens atletas serem valorizados.

Entretanto, o valor de mercado de Yamal é de 125 milhões de euros, cerca de R$ 800 milhões na cotação atual, o que por si só já é relevante. E ao comparar com Messi, os números se tornam ainda mais surpreendentes. O argentino, aos 17 anos, tinha uma avaliação quase 30 vezes menor que a atual joia do Barcelona. Corrigindo as cifras pela inflação, o eterno camisa 10 era apontado em pouco mais de 4,5 milhões de euros, ou R$ 29 milhões, no ano de 2004, quando tinha a mesma idade do espanhol.

continua após a publicidade

Messi na temporada 2004 valia pouco mais de 4,5 milhões de euros. (Foto: Divulgação/FC Barcelona)

Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e mercado de transferências. O site mostra a evolução de valor de cada atleta ao longo do tempo. No fim de 2005, quando tinha 18 anos, os números de Messi já haviam subido para pouco mais de 20 mi de euros e, a partir daí, encontrou um caminho de valorização absurda. O número recorde atingido pelo argentino foi quando tinha 30 anos, em 2018, quando chegou a 180 milhões de euros, mais de R$ 1 bi nos números atuais.

E se a evolução de Messi já foi impressionante, a de Yamal é ainda mais mateórica. Segundo o Transfermarkt, o espanhol já valia 25 milhões de euros (R$ 160 mi) aos 16 anos, saltou para 120 mi de euros (R$ 770 mi) e hoje atingiu a marca relevante de R$ 800 mi.

continua após a publicidade

O atacante do Barcelona ainda e destaca a nível mundial por ser o terceiro mais valioso do mundo atualmente, ficando atrás apenas de Erling Haaland, do Manchester City, e Vinicius Jr, do Real Madrid. A plataforma aponta Yamal como o de maior valor entre os nascidos em 2007.

➡️ Artilheiro da Inter de Milão menospreza Yamal: ‘Melhor do mundo? Acho que não’

Ymal foi campeão da Eurocopa com a Espanha poucos dias depois de completar 17 anos de idade. (Reprodução/X)

Yamal decisivo

Em campo, Lamine Yamal vem sendo uma das principais peças do elenco de Hansi Flick, que já bateu como campeão da Copa do Rei na Espanha, além de ser o favorito para conquistar o título da La Liga, onde tem quatro pontos de frente para o rival Real Madrid.

Na Liga dos Campeões, o Barça empatou por 3 a 3 com a Inter de Milão no jogo de ida das semifinais e Lamine teve uma atuação de destaque no Olímpico de Montjuic. Fez um gol e quase marcou um segundo em uma das boas jogadas individuais na partida.

Nesta temporada, Yamal já soma 16 gols e 22 assistências em 54 partidas disputadas. É a melhor temporada da carreira do jovem atleta, que completará 18 anos em julho do próximo ano. Até aqui, conquistou uma Eurocopa com a Espanha, a La Liga de 2022/23 (quando ainda era coadjuvante) e a Supercopa da Espanha de 2024.