Os jogos de ida da semifinal da Champions League acabou. PSG, Arsenal, Inter de Milão e Barcelona finalizaram a primeira parte da fase da competição e garantiram grandes jogos. Nos duelos, PSG ganhou o Arsenal fora de casa e a Inter de Milão empatou heroicamente com o Barcelona dentro do Estádio Olímpico de Montjuic. Confira como foi os jogos:

Arsenal perde para o PSG em casa

No primeiro jogo da semifinal da atual edição, o PSG surpreendeu o Arsenal e venceu na casa dos Gunners por 1 a 0. O gol derradeiro foi marcado ainda na primeira etapa, por Ousmane Dembélé. O PSG foi mais dominante no jogo, porém o Arsenal chegava com muito perigo e quase chegou ao empate algumas vezes, entretanto, Donnarumma estava inspirado e fechou o gol dos parisienses.

Dembélé comemora gol anotado no duelo entre Arsenal e PSG, pela Champions League (Foto: Adrian Dennis / AFP)

O jogo de volta acontecerá daqui a oito dias. A equipe do Arsenal visitará o Parc des Princes buscando uma remontada e uma vaga na final. Entretanto, o PSG fará jogo duro e precisa de apenas um empate para avançar de fase. A partida acontecerá na próxima quarta-feira (7).

Barcelona sai atrás, mas consegue empate contra Inter de Milão em casa

Em um confronto eletrizante, a Inter de Milão não deixou sua recente fase ruim abalar e chocou o Barcelona. Aos um minuto de jogo, Thuram marcou em belo gol de letra. Dumfries marcou pouco tempo depois em um voleio. O jogo seguiu na tônica dos golaços e Yamal descontou para o Barcelona em linda jogada individual. Ainda no primeiro tempo, a bola foi cruzada para a área e Raphinha achou Ferran Torres, que empatou o jogo.

Barcelona x Inter de Milão pela Champions League (Foto: Josep LAGO / AFP)

No segundo tempo, Dumfries marcou novamente em uma jogada de escanteio, dando a vantagem para o clube italiano. Entretanto, Raphinha, em outra jogada de escanteio, acertou um belo chute no travessão, que pegou no goleiro Sommer e entrou. O jogo terminou empatado por 3 a 3 e está aberto para a partida de volta, que acontecerá na próxima terça-feira (6).