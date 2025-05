Barcelona terá desfalque importante para jogo de volta da Champions

O Barcelona ganhou uma preocupação séria para o jogo de volta da semifinal da Champions League contra a Inter de Milão. O clube confirmou nesta quinta-feira (1) que o lateral Jules Koundé sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e está fora das atividades da equipe principal por três semanas.

Segundo comunicado oficial, exames realizados nesta manhã detectaram uma lesão distal no tendão da parte posterior da coxa esquerda. A recuperação do jogador francês será acompanhada dia a dia, e ainda não há prazo definido para seu retorno aos gramados.

Lesão de Koundé contra a Inter

Koundé precisou ser substituído aos 42 minutos da partida de ida, no Estádio Olímpico de Montjuïc, após sentir dores na perna. O duelo terminou em 3 a 3 e foi o 53º jogo de Koundé na temporada — o defensor foi titular absoluto com o técnico Hansi Flick, ficando de fora apenas de um jogo sob comando do alemão.

Jules Koundé teve de ser substituído na partida de ida contra a Inter de Milão na última quarta-feira, desfalcando o Barcelona na Champions (30) (Foto: Josep LAGO / AFP)

Herói na final da Copa do Rei com o gol decisivo na vitória por 3 a 2 sobre o Real Madrid, o francês vinha sendo peça-chave na defesa e também no apoio ofensivo pela direita. Ele soma quatro gols na temporada e tem sido um dos jogadores mais utilizados por Flick.