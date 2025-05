Nas semifinais da Champions League, líder da La Liga e campeão das Supercopa da Espanha e da Copa do Rei em cima do Real Madrid. Esta é a situação do Barcelona na estreia de Hansi Flick na função máster do plantel. Com vínculo até junho de 2026, o alemão deve permanecer na Catalunha por mais uma temporada, em decisão que promete ser oficializada entre dois jogos importantes da temporada.

📆 Próximos jogos do Barcelona 🔴🔵

A igualdade entre Barcelona e Inter no jogo de ida da semifinal da Champions League deixou a decisão para a próxima semana. Os dois voltam a se enfrentar na terça-feira (6), às 16h (de Brasília), no San Siro, em Milão (ITA). Quem vencer se qualifica à final para enfrentar Arsenal ou PSG — na ida, os franceses venceram por 1 a 0. Um novo empate no País da Velha Bota leva o confronto para a prorrogação e, se necessário, aos pênaltis.

Cinco dias depois do ultimato, o Barça tem o maior clássico do futebol mundial pela frente. Às 11h15 (de Brasília), o time de Flick encara o Real Madrid pela 35ª rodada da La Liga. Os catalães lideram com 76 pontos, quatro na frente do rival da capital.

Segundo o jornal "Mundo Deportivo", o Barcelona deve firmar oficialmente a extensão de contrato com Flick entre as duas partidas. O anúncio, no entanto, não seria feito publicamente antes do El Clásico; uma data mais tranquila seria buscada.

Ex-Bayern de Munique e seleção da Alemanha, o profissional de 59 anos assumiu o lugar do ídolo Xavi em maio de 2024. O trabalho mais marcante foi na Baviera, de 2019 a 2021, em que faturou sete títulos, incluindo um Mundial de Clubes, uma Champions League e duas Bundesligas.

