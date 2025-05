A partida entre Barcelona e Inter de Milão pela Champions League foi mais um recital de Lamine Yamal aos olhos do mundo. A atuação do jovem de 17 anos no duelo pela ida da semifinal da encantou o técnico Simone Inzaghi, mas não foi o suficiente para Marcus Thuram elencar a estrela como um dos melhores jogadores do mundo.

Para muitos, Yamal se credenciou de vez à corrida pela Bola de Ouro de 2025 após a partida continental. O francês Thuram, por outro lado, puxou sardinha para os compatriotas Kylian Mbappé, do Real Madrid, e Ousmane Dembélé, do PSG. Além disso, o atacante da Inter deixou clara a dificuldade em conter o espanhol no jogo de ida de quarta-feira (30).

— Melhor do mundo? Acho que não. O melhor jogador do mundo é francês, e o segundo melhor também. São eles Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé. Yamal é o terceiro, talvez — disse o filho do ídolo francês Lilian Thuram.

— Incentivei o Dimarco, disse a ele que era normal que o Yamal tivesse conseguido marcar o gol, que ele teria feito de qualquer maneira, mas que não deveríamos desistir e continuar incomodando. Você não pode parar jogadores assim sozinho, você só os impede como um time. Marcação dobrada nele? Talvez com onze jogadores — completou Marcus, sobre como marcar o ponta-direita.

O empate em 3 a 3 entre Barcelona e Inter deixou a decisão para a próxima semana. Os dois voltam a se enfrentar na terça-feira (6), às 16h (de Brasília), no San Siro, em Milão (ITA). Quem vencer se qualifica à final para enfrentar Arsenal ou PSG; um novo empate leva o confronto para a prorrogação e, se necessário, aos pênaltis.

