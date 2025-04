O Al Ahly, rival do Palmeiras no Mundial de Clubes de 2025, está na semifinal da Champions League da África. Após vencer o Al Hilal, do Sudão, nas quartas de final da Liga dos Campeões da Confederação Africana de Futebol (CAF), o time egípcio garantiu vaga na próxima fase do torneio continental. Com uma vitória apertada de 1 a 0 no jogo de ida e o mesmo placar no confronto de volta, o Al Ahly avançou para enfrentar o Mamelodi Sundowns, que venceu o Espérance, em busca por uma vaga na final da competição africana.

O Al Ahly tem um aproveitamento de 67% de vitórias na Premier League egípcia, consolidando-se como uma das maiores potências do país. Fundado em 1907, o clube do Cairo soma 12 títulos da Champions League do Continente, sendo superado apenas pelo Real Madrid, com 15 conquistas de campeonatos continentais.

No Mundial da FIFA, o Al Ahly iniciará sua jornada no Grupo A enfrentando o Inter Miami, de Lionel Messi, em Miami, antes vai seguir para os duelos contra o Palmeiras e o Porto em Nova York/Nova Jersey. Al Ahly e o time brasileiro se enfrentaram em duas ocasiões. A primeira delas foi no Mundial de Clubes de 2021, quando o jogo terminou empatado e o time egípcio levou a melhor nos pênaltis. A segunda disputa ocorreu em 2022, com o Palmeiras vencendo por 2 a 0.

Confira os jogos do Al Ahly no Mundial de Clubes

🌏 Al Ahly (EGY) x Inter Miami (EUA)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo A)

📅 14 de junho, sábado, às 21h (de Brasília)

🏟️ Miami

🌏 Palmeiras (BRA) x Al Ahly (EGY)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo A)

📅 19 de junho, quinta, às 13h (de Brasília)

🏟️ Nova Jersey

🌏 Porto x Al Ahly (EGY)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo A)

📅 23 de junho, segunda, às 22h (de Brasília)

🏟️ Nova Jersey