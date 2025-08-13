O diretor de marketing do Botafogo, Pedro Souto, palestrou no palco Lance! no Rio Inovation Week nesta quarta-feira (13). Ele explicou a diferença entre os modelos de gestão SAF e associativo, além de detalhar alguns processos do clube alvinegro.

Segundo Pedro, a objetividade e praticidade dos processos de um clube SAF são as principais diferenças em relação ao associativo.

- O modelo SAF traz tomadas de decisão mais ágeis. Os processos são menos burocráticos que associativo. Até para lançar uma camisa em clube associativo pode dar problema - explicou Pedro Souto.

O diretor também detalhou como funciona o orçamento do setor ‘fora de campo’ do Botafogo. De acordo com ele, o clube é dividido em três partes.

- A gente divide o clube em três grandes partes: comercial, comunicação e marketing. O Botafogo tem uma descentralização o ponto de vista do orçamento. A gente faz uma previsão orçamentária, mas acompanha mensalmente. Pode mudar em termos de entrada e de saída - concluiu o diretor do Botafogo.

Pedro assumiu a função no Botafogo em janeiro de 2025. Além do sucesso dentro de campo, com títulos da Libertadores e Brasileiro em 2024, o clube vem investindo muito no processo de profissionalização em todos os setores.

