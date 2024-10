Nova terceira camisa do Coritiba bate recorde de vendas

Novo terceiro uniforme do Coritiba bate recorde de vendas. (Foto: Julio Bernardo/Coritiba)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/10/2024 - 12:40 • São Paulo (SP)

O Coritiba bateu recorde de vendas com seu novo terceiro uniforme. O novo manto foi lançado durante a semana do dia 12 de outubro, data em que o clube comemorou seu aniversário de 115 anos.

Entre os diversos lançamentos e inaugurações programada para a data, esteve o novo modelo, que conta a história da origem do apelido "coxa-branca" e apresenta patch especial para celebrar a data.

Segundo o clube, o novo terceiro uniforme vendeu, em apenas três dias, 164% a mais do que a peça que foi comercializada em 2023. Esse foi o maior número já registrado na história do Coritiba.

“O recorde alcançado com as vendas da camisa de número 3 mostra a força da torcida do Coritiba. Celebramos uma data muito especial para o clube e os torcedores de uma maneira extraordinária”, comenta Renato Kobbi, Diretor Comercial e de Negócios do Coritiba.

Além do lançamento da nova camisa, o clube também inaugurou o Coxa Sports Bar & Parrilla, que é um um bar temático voltado para os torcedores alviverdes; o Museu da Glória, que fica localizado no Couto Pereira e oferece ao torcedor uma imersão na história do clube; e a Coxa Store, nova loja oficial no estádio.

O Coritiba também realizou um evento chamado Coxa Day, que reuniu cerca de 8 mil torcedores no Couto Pereira com atividades, lançamentos de produtos exclusivos, sorteio de prêmios e até feira de adoção de cachorros.