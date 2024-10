O plano dos Gaviões para o quitar estádio do Corinthians em seis meses

Gaviões da Fiel apresentou um projeto de financiamento coletivo para quitar estádio







Escrito por Ulisses Lopresti • Publicada em 19/10/2024 - 04:15 • São Paulo (SP)

Nesta sexta-feira (18), Os Gaviões da Fiel, Corinthians e a Caixa Econômica Federal assinaram o protocolo de intenções para viabilizar um financiamento coletivo que visa quitar a dívida do estádio do clube alvinegro com o banco estatal.

Alê, presidente da torcida organizada, esteve com Augusto Melo e Carlos Vieira, presidentes do Corinthians e da Caixa. A cerimônia, que ocorreu na sede do banco em São Paulo, tornou realidade um projeto que a Gaviões planeja desde junho deste ano.

Corinthians, Gaviões e Caixa assinam protocolo de intenções para ‘vaquinha’ da Arena

Em setembro deste ano, o Corinthians organizou uma entrevista coletiva, chamada de “Dia da Transparência”, para detalhar as finanças do clube. Ao todo, o clube alvinegro possui uma dívida no valor de R$ 2,3 bilhões. Dentro desta quantia, cerca de R$ 710 milhões representam o débito do Timão com a Caixa Econômica Federal referente à construção da Neo Química Arena, em 2014.

Iniciativa

Com a assinatura do protocolo de intenções, o próximo passo é a criação de uma conta PIX para receber doações dos torcedores. Os depósitos serão encaminhados diretamente para uma conta da Caixa Econômica Federal para o abatimento da dívida.

A ‘vaquinha’ deve começar na primeira quinzena de novembro. A divulgação da campanha será dos Gaviões da Fiel. O Corinthians deve colaborar nesse processo, mas faz questão de deixar claro que a iniciativa é da torcida.

A torcida organizada trabalha com a estimativa de arrecadar entre R$ 500 e R$ 700 milhões em seis meses de financiamento coletivo.

Divulgação

Durante o evento, Alê falou sobre o projeto, mostrou confiança na Fiel e destacou como a paixão dos torcedores pode ajudar a viabilizar o projeto.

-Estamos engajados, a gente viaja o Brasil inteiro, o país todo sabe desta campanha, desde o Nordeste até o Sul. A gente acredita que como a Fiel gosta de ser desafiada, em um prazo de seis meses estamos entregando esse presente para a torcida.

O presidente dos Gaviões também lembrou do Mundial de 2012, título que o Corinthians conquistou no Japão. Na ocasião, milhares de torcedores viajaram até o oriente para assistir a decisão contra o Chelsea, que terminou 1 a 0 para o Timão.

-O esquema que estamos fazendo para conseguir esse valor, se a gente fizer uma conta de 35 milhões de corintianos, vamos colocar o pé no chão, não são todos que vão ajudar, mas se cinco milhões ajudarem dando R$ 20 por mês, dá para pensar neste prazo. Mas temos que ter os pés no chão, vai ter muita gente que vai doar mais. É o caso do Japão (palco do Mundial de 2012), quando pessoas venderam seus carros e se endividaram em prol do Corinthians. A torcida do Corinthians, quem não for, não vai entender, mas quem é sabe do que eu estou falando. Acredito que quando lançarmos essa campanha será surreal, estará na nossa história eternamente.

Contrapartida

Vinícius Cascone, diretor jurídico do Corinthians, esteve na reunião e frisou que nenhum dinheiro será retirado do montante das doações.



- Ninguém poderá mexer nos valores da conta, só para fazer a quitação da Neo Química Arena. Então o Corinthians, a diretoria, ninguém terá acesso a retiradas da conta, nem a torcida, enquanto não tivermos a quitação. O procedimento será esse.

Por fim, Vinícius Cascone revelou que o clube trabalha com a ideia de lançar uma espécie de 'impostômetro', que vai divulgar em tempo real quanto há no financiamento coletivo.

-Depois disso, estamos discutindo internamente em como vamos dar visibilidade sobre os valores arrecadados, toda a torcida terá conhecimento sobre cada centavo que cair na conta, o Corinthians tem todo interesse em divulgar para a torcida, até mesmo como uma forma de demonstrar o engajamento que estamos fazendo nesta campanha.

Sonho

Por mais que pareça um objetivo complicado, que o clube não conseguiu resolver em dez anos, Alê procura ter um discurso otimista. O presidente dos Gaviões da Fiel finalizou a cerimônia demonstrando confiança.

- Vamos entrar no maior desafio de nossa história que é a quitação deste estádio. Nós confiamos muito na força da Fiel, temos o costume de sermos desafiados, e sempre que a torcida é desafiada ela cumpre. Estamos até nervosos, é algo histórico para a gente, mas como empenho de todos os corintianos será fácil de resolver, não é difícil. Somos 35 milhões de torcedores.