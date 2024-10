Jogadoras enviam carta à Fifa contra patrocínio de estatal da Arábia Saudita

- Pedimos à Fifa que reconsidere esta parceria e substitua a Saudi Aramco por patrocinadores alternativos cujos valores estejam alinhados com a igualdade de gênero, os direitos humanos e um futuro seguro para o nosso planeta. Também propomos a criação de um comitê de revisão com representação de jogadoras, para avaliar as implicações éticas de futuros acordos de patrocínio e para garantir que eles estejam alinhados com os valores e objetivos do nosso esporte - pedem as atletas na carta.