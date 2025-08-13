Lance! no Rio Innovation Week: confira a programação desta quarta

Nesta quarta-feira (13) acontece o segundo dia do Rio Innovation Week, um dos maiores eventos de tecnologia e inovação da América Latina. Na edição 2025, o Lance! apresenta uma programação especial em seu palco, o Sportech, que tem como mote "Um Lance muda tudo. A inovação também". O estande visa abordar o mercado de tecnologia e entretenimento através do universo esportivo, com painéis ao longo dos quatro dias de evento.

No primeiro dia, o palco recebeu painéis com temáticas variadas, como as Olimpíadas e jogos Pan-Americanos, expansão do futebol feminino, Copa do Mundo de 2026 e fair-play financeiro no futebol brasileiro, em apresentação que contou com a mediação do CEO do Lance!, Paulo Ganime.

Nesta quarta-feira (13), o palco Sportech abre a programação com um painel sobre educação financeira e entretenimento, que terá a participação de Guilherme Guimarães, sócio Lance!, como mediador, e a participação de Marcelo Queiroz, Head de Inovação de Produtos do Serasa Experian, e André Uchoa, diretor técnico do Instituto de Proteção ao Jogador (IPJ).

Outros temas do palco são inteligência artificial na criação de conteúdo e o futuro da mídia na cobertura esportiva. As atrações começam às 11h e vão até às 18h.

Confira a programação do Lance! no Rio Innovation Week

11h - Criatividade no esporte (palco do Lance!) 13h - IA na criação de conteúdo (palco do Lance!) 13h15 - Odontologia no esporte (Armazém 4 - Palco 14) 14h - Futuro da mídia (palco do Lance!) 14h30 - DNA do Torcedor (Kobra 1º Piso) 15h - Entretenimento + esportes (palco do Lance!) 16h - Conteúdo esportivo nas telas (palco do Lance!) 17h30 - PIB do Esporte (Kobra 2º Piso - Palco 37) 18h - Criadores no ambiente esportivo (palco do Lance!) 18h - Comunidades no Esporte (Kobra 2º Piso - Palco 37) 18h30 - Papel do esporte para a natureza 19h - O Sucesso das comunidades esportivas (Kobra 2º Piso)

Denis Matias foi uma das atrações no estúdio do Lance! no Rio Innovation Week nesta terça-feira. (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

O que é a Rio Innovation Week

A Rio Innovation Week é o evento de tecnologia e inovação da América Latina. A feira busca estimular o empreendedorismo através de setores como o tecnológico, de inovação e o esportivo, além de montar uma programação pautada pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, garantindo assim a responsabilidade na promoção de um futuro inclusivo e economicamente sustentável.

A ideia é gerar negócios e dar oportunidade para empreendedores de diversos níveis expadirem seus mercados. Em 2024, reuniu grandes nomes do ecossistema de Tecnologia e Inovação, além de membros dos diferentes setores da economia que compõem as 37 conferências que fizeram parte do projeto.

Neste ano, a expectativa é que 22 mil empregos diretos e indiretos sejam gerados no evento, um aumento de 10% em relação ao ano passado. Dentro do espaço de 90 mil metros quadrados, 40 palcos simultâneos serão ocupados por palestrantes de diferentes segmentos.